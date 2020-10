Veszprémi fideszes felel az állatvédelemért

Eddig ugyanis a törvény szerint a vadászat rendjének megsértésének minősült, ha 45 centimétert meghaladó marmagasságú kutyával végeztek terelővadászatot.

A jövőben erdélyi kopóval is lehetne terelővadászatot - vagy ahogyan a köznyelvben nevezik: hajtóvadászatot - tartani, ha az Országgyűlés elfogadja Simicskó István kereszténydemokrata frakcióvezető törvénymódosító javaslatát. Eddig ugyanis a törvény szerint a vadászat rendjének megsértésének minősült, ha 45 centimétert meghaladó marmagasságú kutyával végeztek terelővadászatot - ez alól adna felmentést a KDNP-s képviselő javaslata az erdélyi kopó esetében.

A törvény indoklása szerint az erdélyi kopó „magyar nemzeti kincs”, a fajta adottságainak megőrzése miatt pedig indokolt, hogy részt vehessen a nagyvadak terelővadászatában, ez ugyanis hozzájárul „a munkakészségének fenntartásához”. Ráadásul „a mai magyar vadászati gyakorlatban” a hajtóvadászatokat nagy területen, sok hajtó és sok kutya részvételével rendezik, így „indokolatlan a magas marmagasságú erdélyi kopó kizárása”. Sőt - a benyújtó szerint - például vizes területeken még jól is jön egy hosszabb lábú kutya.

Az egyik országgyűlési határozatban szereplő „nemzeti kincs" minősítés ellenére a fajta eltűnőben van, 2018-ban már csak 24 erdélyi kopót törzskönyveztek Magyarországon.

A Népszava az ügyben kereste Simicskó Istvánt, de cikkünk megjelenéséig nem válaszolt a kérdéseinkre.

- Nem véletlen, hogy az erdélyi kopó és a hasonló nagyságú kutyák eddig ki voltak zárva a terelővadászatból - mondta lapunknak egy névtelenséget kérő vadász. Ennek a korlátozásnak ugyanis éppen az a lényege, hogy a kutya csak terel és a vadász ejti el a vadat. Az erdélyi kopó azonban elsősorban vadász-, és nem hajtó eb, így ha utoléri, hajlamos „saját hatáskörben” is megölni a vadat, amennyiben ez sikerül neki. - Egy őzet, egy fiatalabb szarvast vagy egy süldő vaddisznót képes megfojtani, márpedig így hosszan kínlódik az áldozat és a vadászat lényege is elvész. Emiatt jellemzően csak fox terrierekkel és hasonló méretű kutyákkal hajtatnak, mert ezek legfeljebb megcsipkedik a nagyvad lábát, de kárt nem tesznek benne – fogalmazott a szakember. Saját tapasztalatai alapján azt mondta, Magyarországon teljesen ellenőrizetlen ez a fajta vadászati mód.