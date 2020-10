Végjáték a Kossuth térnél

Nem döntött a kormány az orvosi béremelésről, a miniszterelnök személyesen egyeztet szombaton az érintettekkel.

Október elsejétől további egy hónapra meghosszabbítja a kormány a határzárat – jelentette be a tegnapi kormányinfón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője. A fertőzések számának szeptember eleji ugrásszerű növekedése megállt, hosszabb ideje napi 600-1000 az új fertőzöttek száma. Csütörtökön 848 új esetet találtak, 16 beteg meghalt. A kórházban ápoltak száma elérte a 757-et, közülük 52-en vannak lélegeztetőgépen. Bár Gulyás Gergely azt mondta: ő még nem tud a járványkórház megnyitásáról, a nap folyamán megnyitották a kiskunhalasit. A csütörtökön odaszállított mintegy negyven beteg ellátására Szegedről, Orosházáról, Kecskemétről és Bajáról vezényelnek orvosokat, szakdolgozókat, valamint egyéb kisegítőket. Az egészségügy kapacitásait firtató kérdésre a politikus kifejtette: az ágazat bírja, még el tudják látni a covidos betegeket. S ha a legrosszabb forgatókönyv is következne be, október közepe előtt akkor sem lenne szükség a szokásos halasztható egészségügyi szolgáltatások szűkítésére. A járvány elleni védekezést segítheti, hogy a lakosságnak biztosított térítésmentes influenzaoltásokat október második felében eljuttatják a háziorvosokhoz. Arra a kérdésre, hogy miként zajlik majd az amúgy is leterhelt praxisokban a vakcinázás, Gulyás Gergely nem tudott részleteket mondani. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ehhez annyit fűzött hozzá, hogy „az Operatív Törzs kapta azt a feladatot, hogy készítsenek oltási tervet, ha ezzel elkészülnek, akkor tudnak tájékoztatást adni”. Mintegy 1,3 millió vakcinát osztanak majd szét lakosság arányosan a háziorvosi körzetek között. Az oltások már megérkeztek a Nemzeti Népegészségügyi Központ raktáraiba. Körülbelül 40 ezer egészségügyi dolgozót már be is oltottak. A várakozásokkal ellentétben a kormány szerdán nem döntött az orvosi bérek emelésével kapcsolatos és a kamara által is támogatott előterjesztésről, de Gulyás Gergely szerint azt elfogadták tárgyalási alapnak. A Magyar Orvosi Kamara javaslata három lépcsőben növelné a jövedelmeket. Az orvosok bruttó alapbére 688 ezer és 2 millió forint között szóródna a szakmában eltöltött időtől és a szakorvosi képzettségtől függően. Gulyás Gergely lapunk kérdésére megerősítette, hogy az orvosi bérek javasolt emelése mintegy 300-500 milliárdba kerülne. Amikor ennek forrását firtattuk, azt mondta: a jövő évi költségvetésnek vannak bizonytalanságai, a most tervezett európai járványalap (NextGenerations) is teremthet lehetőségeket, és az unió következő hétéves ciklusának költségvetése is nyújthat felhasználható egészségügyi forrásokat. - A kormány ezektől függetlenül is hajlandó ezt a kiadást állni, komoly összeget költ az egészségügyre – hangsúlyozta. Hozzátette: csütörtökön további egyeztetés zajlott a kamara képviselői, valamint a belügy-, illetve a szakminiszter között. A kamara a tárgyalás részleteit firtató kérdésünkre közölte: „a köztestület elnöksége bízik abban, hogy az orvostársadalom számára elfogadható megállapodás születik az egészségügyi bérrendezésről.” A hétvégén pedig további megbeszélések lesznek majd a kamara vezetősége és Orbán Viktor miniszterelnök között.