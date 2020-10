Azeri repülőket semmisítettek meg a szakadárok

Az örmény védelmi minisztérium a két gép mellett lelőtt helikopterekről és drónokról ír, az azeriek tagadnak. Négy újságíró is megsebesült a harcok során.

A szakadár Hegyi-Karabah hadserege lelőtt további két azerbajdzsáni repülőgépet - közölte az örmény védelmi minisztérium szóvivője csütörtökön közölte. Arcrun Ovanniszján arról számolt be, hogy a szakadárok ezt megelőzően lelőttek egy azeri repülőt, két helikoptert és hat drónt. Az azerbajdzsáni védelmi minisztérium álhírnek minősítette az örmény tájékoztatást, azt állítva, hogy repülőgépeik nem is szálltak fel. Kiemelték ugyanakkor, hogy hadseregük minden egyes repülőgépe "működőképes és harcra kész". A bakui tárca beszámolt arról is, hogy a hadsereg az örmény erőkhöz tartozó légvédelmi eszközöket és rakéta-sorozatvetőket semmisített meg. A minisztérium közölte, hogy az örmény erők tüzérségi támadást hajtottak végre civil célpontok ellen a hegyi-karabahi Horadizban. A tárca további részletekkel nem szolgált. Susan Sztepanján örmény védelmi szóvivő eközben arról számolt be, hogy az azeri erők tüzérséggel támadtak egy Hegyi-Karabahba vezető utat Örményországban. A szóvivő elmondta, hogy délután is folytatódtak a heves tüzérségi támadások Hegyi-Karabahban. Az azeri főügyészség csütörtökön bejelentette, hogy 19-re nőtt azon azerbajdzsáni civileknek a száma, akik a konfliktus újbóli kiéleződése óta életüket vesztették. Ovanniszján csütörtök este közölte, hogy Örményország területén működésbe lépett a légvédelem, és Jereván térségben lelőttek négy drónt. „Működésbe lépett az örmény légvédelem. Ne aggódjanak, a légvédelmi eszközök használata zajjal jár” - írta Facebook-oldalán a szóvivő.

Sebesült újságírók