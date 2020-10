Trump koronavírusos lett

Egyik tanácsadójától kaphatta el a fertőzést az Egyesült Államok elnöke.

Európai idő szerint péntek reggel Donald Trump Washingtonban bejelentette, hogy a koronavírus-tesztje pozitív lett. Twitter-oldalán az USA elnöke azt írta, "Melanie (Melania Trump, a first lady) és én pozitív tesztet produkáltunk, karanténba vonulunk, s azonnal megkezdjük a kezelésünket. EGYÜTT ezt is átvészeljük!" A bejelentés egyben azt is jelenti, hogy bizonytalan ideig nem lesz újabb elnökjelölti vita. Az elsőről itt írtunk . A következő vita október 7-én következett volna, majd október 15. és 22. lett volna a menetrend. A haditengerészet parancsnoka, Dr. Sean Conley a Guardian cikke szerint azt közölte, hogy az elnök és a felesége jó egészségügyi állapotnak örvend, és visszavonultak a Fehér Házba, ahol folyamatosan ellenőrzik az állapotukat.

Az amerikai elnök nem vette komolyan a védekezést, hónapokon át szájmaszk nélkül vett részt tömegrendezvényeken, hivatalos megszólalásaiban rengetegszer próbálta csökkenteni a vírusveszély jelentőségét. Az amerikai sajtó helyi idő szerint még csütörtök éjszaka írta meg, hogy Donald Trump egyik közeli tanácsadója, Hope Hicks pozitív koronavírus-tesztet adott, ezért az amerikai elnök és felesége karanténba vonul, amíg nem érkeznek meg a teszteredményeik. Hicks együtt utazott Trumppal az elnöki különgépen a keddi elnökjelölti vitára Clevelandba, majd szerdán egy kampánygyűlésre Minnesotába. „Hope Hicksnek, aki megállás nélkül és nagyon keményen dolgozott, pozitív lett a vírustesztje. Borzalmas! A first ladyvel várjuk teszteredményeinket. Addig is megkezdjük a karanténfolyamatot!" - írta ezt követően Trump a Twitteren, majd nem sokra rá kiderült, hogy ő is megfertőződött. Az elnök előzőleg elmondta, hogy ő és felesége is sok időt tölt a korábban a Fehér Ház kommunikációs igazgatójaként dolgozó Hicksszel.