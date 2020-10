Rákay Philipék nyerő útja a Józsefvárosból a Budai Várba

A Visegrádi Négyek lakosai közül a 2018-ban született magyar gyerekek számíthatnak a legrövidebb életre.

Az Eurostat szerdán publikált elemzése szerint 76,2 év nálunk a várható átlagos élettartam és ezzel az adattal az uniós átlagtól messze elmaradva Magyarország a 27-es EU-s rangsor 23. helyén áll. A férfiak és a nők közötti különbség is nálunk az egyik legnagyobb: egy fiú 72,7 évre, egy lány 79,6 évre számíthat. Az Európai Bizottság statisztikai főigazgatósága szerint a 2018-ban született európai fiúk átlagosan 78,2 évet, a lányok pedig 83,7 évet élnek majd. Összesítve: 81 év az európai várható élettartama. A statisztikát Spanyolország (83,5 év), Olaszország (83,4 év) és Franciaország (82,9 év) vezeti, de az élmezőnyhöz tartozik Ciprus és az északi tagállamok is. Az uniós tagállamok közül csak a velünk együtt csatlakozott Lettországot, illetve a 2007-ben belépett Romániát és Bulgáriát előzzük meg. Mi több, a csatlakozni kívánó Észak-Macedónia és Montenegró is előz minket. Időközben a Központi Statisztikai Hivatal kiadta a 2019-es adatokat is Magyarországra vonatkozóan, eszerint nem történt jelentős változás: a tavaly született fiúk 72,8 évet, egy lányok pedig 79,3 évet élhetnek. Régiós szinten vizsgálva az Eurostat-adatokat elmondható, hogy a nyolc hazai térségből hat balkáni szinten áll, csak Nyugat-Dunántúl és Budapest van a visegrádi országokkal egy szinten, a többi számai a román és a bolgár régiók adataival vetekednek. Az Eurostat azt is megnézte, hogy a mostani idősek, a 2018-ban 65-ik évüket betöltött uniós polgárok hány évre számíthatnak még. Ebben is sereghajtók vagyunk: az észak-magyarországi 65 éves szépkorúak a becslések szerint további 16 évet élnek, csak egy picivel többet, mint a legrosszabb helyzetben lévő két bolgár régió idős lakói (15,7). Ezzel szemben az egyik francia régióban ez a szám 22,3 év. Miután tegnap volt az idősek világnapja, a kormányfő és az ellenzék is bejelentést tett a nyugdíjakkal kapcsolatban. Orbán Viktor az idősügyi tanács tegnapi ülése után közölte: bár a gazdaságot is megviselte az idei járvány, a korábbi ígéreteknek megfelelően jövőre megkezdődik a 13. havi nyugdíj visszaépítése, ami egy heti nyugdíj összegének felel meg 2021-ben. Csütörtökön négy ügykörben megállapodást írt alá hét ellenzéki párt a Nyugdíjas Parlament nevű civil ernyőszervezettel – tájékoztatta lapunkat a szervezet elnöke, Karácsony Mihály. Azt kérik, a nyugdíjemelés ne csak az inflációt, hanem a béremeléseket is vegye figyelembe, a 70 ezer forint alatti nyugellátásokat emeljék meg. Ezen felül kérik, hogy kompenzálják a nyugdíjakban mutatkozó területi és nemek közötti, illetve a nyugdíjba vonulás időpontja közötti különbségeket. Megállapodtak abban is, hogy minden önkormányzatban idősügyi tanácsot hoznak létre, ahol a nyugdíjasok helyi problémáiról egyeztethetnek.