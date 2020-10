Szabad szemmel: lemond-e Orbán a 6 milliárd euróról, hogy békén hagyják cserébe?

Hat hetet sem töltött a kelet-ukrajnai konfliktus rendezéséről tárgyaló háromoldalú kontakt csoportban a veterán Vitold Fokin: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerda kora délután fölmentette őt tisztségéből. A független Ukrajna első miniszterelnöke augusztus 18-án kapcsolódott be a folyamatba. Érkezése általános meglepetést keltett, távozása, vagy inkább eltávolítása annál kevésbé: nyilatkozatait kezdettől fogva sokan kifogásolták, például azt a többször megerősített kijelentését, hogy a konfliktusban résztvevőknek általános amnesztiában kell részesülniük, és csak később tette hozzá magyarázólag, hogy ez persze nem vonatkozhat azokra, akiknek vér tapad a kezükhöz. Máskor az ukrán hadsereg ellen harcolókat felkelőknek nevezte az általánosan használt fegyveres kifejezés helyett, amellyel a terroristákat is illetik. Eleinte mentegették Fokin kijelentéseit, mondván, azok nem a delegáció véleményét képviselik, egy idő után azonban az ukrán parlament tisztázó beszélgetésre hívta, "a szőnyeg szélére állította" őt. Fokin az illetékes parlamenti bizottság előtt rátett egy lapáttal, és nyilvánvalóvá vált, hogy nemcsak rendezést illetően, hanem a helyzet értékelésében is mást vall, mint a hivatalos álláspont. Ő például nem gondolja úgy, hogy Oroszország háborúban áll Ukrajnával, a kelet-ukrajnai harcokban vagy 30 nemzet zsoldosai vannak jelen - tette hozzá. Megismételte, hogy az október 25-én esedékes helyi választásokat a fegyveres harcokban érintett területeken is meg kell tartani, és az ezt célzó orosz követelés tulajdonképpen a minszki megállapodások része. Orosz részről is hasonlóképpen érvelnek, és követelik, hogy az ukrán parlament ennek szellemében hozzon újabb határozatot a helyi választások kiterjesztéséről. A Verhovna Rada ezt többször is visszautasította, hangsúlyozva, hogy a megszállt területeken mindaddig nem lehet választásokat tartani, amíg ott harcok folynak, és az ukránok nem ellenőrizhetik az oroszokkal közös határszakaszt. Fokin kijelentéseit nehéz nem a moszkvai álláspont támogatásaként értelmezni, a meglepő, hogy az ukrán elnöki hivatal nem tisztázta vele mindezt még a kinevezése előtt. Fokin leváltásának híre a minszki tárgyalócsoport szerdai videokonferenciája közben érte a résztvevőket. Az orosz delegációvezetője, Borisz Grizlov magával a döntéssel diplomatikusan nem foglalkozott, annál inkább kikelt viszont a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök honlapján közzétett mondattól, miszerint az ukrán delegációnak, épp úgy, mint az egész államnak fő célja, hogy kizárólag az ukrán feltételek szerint visszaszerezze az ideiglenesen megszállt területeket. Grizlov szerint ez ellentmond a minszki megállapodásoknak, és ennek jogilag ugyan semmilyen, politikailag azonban katasztrofális következményei lehetnek, mert válaszlépésekre kényszerítik a donyeckieket és a luhanszkiakat, és "nem kell panaszkodni, ha ezek bekövetkeznek". A videokonferenciát később félbe kellett szakítani, kiderült ugyanis, hogy az orosz delegáció egyoldalúan hang- és képfelvételt készített az ülésről, és Grizlov bejelentette, hogy a felvételeket nyilvánosságra hozzák, függetlenül a többiek hozzájárulásától. Heidi Grau, aki az EBESZ képviseletében a tárgyalások moderátora, félbeszakította a videokonferenciát. Borisz Grizlov őt és az ukrán tárgyalókat egyaránt kárhoztatta ezért, mondván, az ukránok nem akarják, hogy kiderüljön, nem hajtják végre a megállapodásokat. Heidi Grau is utalt rá, hogy a megbeszélések rögzítése semmilyen formában nem szerepel a lebonyolítás feltételei között. Az ukránok készek változtatni ezen, de csak közös megegyezéssel. "Ukrajna független állam, nem a Szovjetunió része, és nem a Kreml alárendeltje" - mondta Leonyid Kravcsuk delegáció vezető. Bár nem így indokolták, de valószínűleg a kommunikáció egységesítése érdekében Markijan Lubkivszkij személyében szóvivőt kapott a tárgyaló delegáció. Lubkivszkij hivatásos diplomata, Volt a külügyminisztérium sajtófőnöke, 2006 decemberétől 2,5 éven zágrábi nagykövet, 2014-től 1,5 évigát az Ukrán Biztonsági Szolgálat vezetőjének tanácsadójaként dolgozott, fő feladata ott is a kommunikáció koordinálása volt. A történtekkel a "normandiai négyes" Berlinben esedékes újabb csúcstalálkozójának megrendezése még bizonytalanabbá vált. A július 27-e óta tartó tűzszünet változatlanul érvényben van, de továbbra is fönnáll a helyi harcok kiújulásának veszélye - mondta az ukrán fegyverese erők főparancsnoka. Ruszlán Homcsak vezérezredes a minap éppen a visegrádi négyek fegyveres erőinek vezetőivel tárgyalt, és hangsúlyozta, Ukrajnának továbbra is nagy szüksége van a nemzetközi támogatásra, a NATO-val és az Európai Unióval való együttműködésre.