Vas utcai polgárok - SZFE melléklet a Népszavában

Kitinből és ízelt lábakból épít rovarszobrokat Szöllősi Géza, képzőművész.

Halott rovarokat szed szét, majd rak össze új formában Szöllősi Géza képzőművész, akinek miniatűr szobrai leginkább kigyúrt akciófigurákra vagy a Transformers-filmekből ismert robotokra emlékeztetnek. A művészt, aki szobraival jelenleg Pécsett és Balatonfüreden állít ki két csoportos tárlaton, már a kezdetek óta vonzza a preparálás, vagyis szeret különböző elemekből valami egészen újat előállítani. – Szeretem szétszedni a dolgokat, majd másképpen összerakni őket – magyarázza Szöllősi, aki korábban is előszeretettel montázsolt össze fekete-fehér, húszas évekbeli fotókat, kiszárított növényeket, vagy éppen csirkék bőréből varrt össze emberi fejeket. Leginkább elhalt matériákkal szeret dolgozni, szerinte ugyanis ezeknek az anyagoknak a legjobb a dizájnja, velük lehet a leginkább kísérletezni. A rovarszobrok ötlete is így keletkezett. Még évekkel ezelőtt megajándékozta egy barátja egy marék trópusi bogárral, amit aztán műhelyének egy polcára tett, és az ott hevert hónapokig. Idővel végül kézbe vette őket, és elkezdte a testeket szétszedegetni, hogy az egyes darabokból figurákat építsen, de nem újabb rovarokat, hanem emberekre hajazó lényeket. Szöllősi szerint ugyanis a montázs készítésekor az a fő kérdés, hogy miből mi készül, vagyis a létrehozott mű sosem lehet esetleges, hanem újfajta alakot kell felvennie. – Egy jól sikerült montázsban egyszerre látni az alapanyag részeit, valamint az új alkotás egészét, aminek már teljesen új jelentése van – magyarázza a művész. Az új szobrok is ilyenek: a néző közel hajolva látja a halott rovarok fényes kitinpáncélját és az ízelt lábait, miközben távolabbról a figurák már a szuperhősöket, akciófigurákat, vagy a Transformers-filmekből ismert robotokat juttatják az eszünkbe. Mindez azonban nemcsak játék, fricska is, hiszen egy hollywoodi filmben megjelenő robotot nagyszámú animátor hoz létre, ráadásul több milliárdos költségvetésből, míg Szöllősi a figuráit amolyan sufni tunning megoldással építi fel. A rovar-szobroknak a filmes robotokkal ellentétben ráadásul még a felbontása is jobb, elvégre igazi anyagból készültek. – Amit a szobraimon látunk, az a természet diadala a technika felett – mondja a művész, aki a tizenöt-húsz centis műtárgyaihoz Thaiföldről rendeli az „alapanyagokat”, akárcsak egyik kedvenc filmjének, A bárányok hallgatnak Buffalo Bill nevű alakja, aki szintén Ázsiából hozat magának halálfejes molylepkéket. A szobrok másrészt azért is hasonlítanak az akciófigurákhoz, mivel tervezésükkor Szöllősi a saját gyerekkori emlékeiből táplálkozott, vagyis a nyolcvanas évek amerikai mozi- és rajzfilmjeiből, valamint akciójátékaiból. – Akkoriban amúgy voltak nekem is akciófiguráim, de persze nem elég – mondja a művész, aki ezért gyerekként is „legyártotta” a saját hőseit kartonpapírból, celluxból, hurkapálcából és persze már akkor is rovarokból. A jelen rovar-szobroknak viszont hiába látványos a külsejük, sokan ódzkodnak tőlük. Ő azonban ezzel nem tud mit kezdeni, főleg hogy egyes filmekben még több szörnyűséggel találkozhat az ember. – Ha megnézzük az NCIS Helyszínelők című sorozatot, abban a boncasztalon zajló jeleneteket még esztétizálják is – mondja Szöllősi, aki szerint az is elgondolkodtató, hogy a szériát délután is sugározhatja a televízió. Bezzeg, ha egy képzőművész merészebb alkotással rukkol elő, az az esetek többségében megbotránkozást kelt. Szöllősi szerint ennek az lehet az oka, hogy míg egy játékfilmben – például A bárányok hallgatnak börtönjelenetében – a gonosz karaktert a néző Hannibal Lecterben látja meg, és nem az őt alakító Anthony Hopkinsban, addig a képzőművészetben sajnálatosmód az alkotónak kell elvinnie a „balhét”. Névjegy: Szöllősi Géza 1977-ben született Budapesten. Képzőművész, grafikus, filmek és színházi darabok látványtervezője. Infó: Test ördöge Pécsi Galéria, Pécs Nyitva: november 22-ig. TOP10 Vaszary Galéria, Balatonfüred Nyitva: 2021. január 10-ig.