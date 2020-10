Nem kér a közös ellenzéki összefogásból a kutyapárt

Eszköz, úgy tűnik, van, már csak személyzet kell, aki a betegekkel foglalkozik.

"Egy ápoló maximum két betegágyat láthat el. Ha ennél többet kell, akkor nagyon komolyan romlanak a betegek túlélési arányai"



- erről Molnár Zsolt, a szegedi intenzív osztály és az aneszteziológia tanszékvezetőe beszélt egy csütörtöki online konferencián, amelyet csütörtökön tartottak. Azt itt elhangzottakat a 444.hu szemlézte. Hegyi Péter professzor, a Transzlációs Medicina Alapítvány kuratóriumának elnöke is azt mondta, hogy a szakápolói és az orvosok létszáma nagymértékben befolyásolja a halálozási adatokat. Ha az egy szakápolóra jutó betegek száma 2,5 fölé megy, akkor 3,5-szeresével nő a halálozás rizikója.

A Pécsi Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetének vezetője pedig arról beszélt, az ápolói létszám sehol sem ideális, amelyen csak ront a koronavírus-járvány. Gubácsi Judit elmondta, a covidos részlegen az átkerült ápolók munkáját nehezíti, hogy az általános intenzív terápia összetettsége mellett meg kell küzdeni a védőfelszerelés által okozott pszichés és fizikai nehézségekkel, overál van rajtuk, FFP-2-es vagy FFP3-as maszk, szemüveg, arcpajzs, dupla gumikesztyű. Érzékeltette, ez olyan, mint ha egy űrhajósruhában dolgoznának és

ugyan a védőeszközök cserjét az előírt 3 óra helyett 4-re is ki lehet tolni, de ennyi idő alatt a dolgozó azt sem tudja, fiú-e vagy lány.

Ráadásul azokon is sokkal nagyobb a terhelés, akik nem a koronavírusos részlegere kerülnek be, mivel a nem fertőzött embereket is el kell látni, csak kevesebb emberrel. Emiatt megugrottak a túlórák is. „Egyszerűen csodálom, és el sem tudom képzelni, hogy hogyan csinálják a munkát ott, ahol eleve nagyon rossz a nővér-beteg arány, és még ebből kell osztódniuk, mert a covidos helyekre is el kell menniük." Gubácsi Judit és Hegyi Péter is egyetértett abban, hogy valójában nem az számít, hogy hány intenzíves ágy van, hanem az, hogy milyen súlyos állapotban lévő betegeket kell kezelni. A megállapítások között elhangzott, az alacsony halálozási ráta alacsonyan tartásához azt kellene elérni, hogy minél kevesebben kerüljenek kórházba.



Ehhez pedig a maszkviselés fontos lenne, továbbá a társadalmi kontaktszámok csökkentése is. Továbbá a tesztelések számát is meg kellene emelni.

További részletek a videóban, amely ugyan hosszú, de rengeteg értékes megállapítás hangzik el benne.