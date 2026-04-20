Gyümölcsözésből könyörgés - Lehet-e a Kutya Párt a kormányváltás kerékkötője?

Tizenöt év után ismét két nagy politikai tömb feszül egymásnak Magyarországon. A 2022-es választás hosszú időre eldöntheti, az ország tovább sodródik-e a balkáni-ázsiai autokráciákhoz, vagy visszafordul az európai szabadságeszmények felé? Szoros küzdelem várható, az ellenzéki összefogás mindent egy lapra tett fel, és könnyen lehet, hogy a betlit a Magyar Kétfarkú Kutya Párt szavazótábora fogja bemondani, holott nincs ember, aki pontosan tudná, kik is ők. Helyes közösségi aktivitással és tiszta kézzel mutatnak görbe tükröt a politikai elitnek, de közben marilizálnák a legahuanát, és a pártelnökük azért akar bejutni a parlamentbe, hogy az ezres alatti olcsó menzát drágábban mérhesse ki a Kossuth téren. Vicc. Csakhogy nem mindenki nevet, ha a tét a demokrácia torkát fojtogató Orbán-rezsim meghaladása. Márki-Zay Péter, az összefogás elnökjelöltje már nyíltan bele is szállt a kutyákba.