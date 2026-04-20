Drogháború-ellenes gyűlést tartott a Kutyapárt a választási kudarcuk után bő egy héttel, a marihuána világnapján. A rendezvényen áradt a fűszag, miután a Tisza elmosta a Fideszt, de a párt adománygyűjtése is központi szerepbe került. A pénz viszont ezúttal nem fűre kell nekik – riport.
Már amennyiben egyáltalán elérik az öt százalékot. Magas részvételnél azonban a Mi Hazánk sem érezheti biztonságban magát.
Az ellenzéki párt ezzel Lázár János nagy felháborodást keltő kijelentésére akart reagálni, Pikó András józsefvárosi polgármester azonban felelőtlennek nevezte az akciót, és közölte, hogy a parkot visszaállítják eredeti állapotába.
A cégek igazgatósági, felügyelőbizottsági tagjainak kérdésében nem sikerült előrelépni.
Perintfalvi Rita katolikus teológus által életre hívott Szabadság körei bázisközösségi mozgalom szervezett politikai fórumot.
És kíváncsi, valódi bébialpaka bőrből készült-e a boxzsák.
Az is kiderült, hogy a viccpárt támogatóinak jelentős hányada egyforma távolságot akarnak tartani mind a kormánytól, mind az ellenzéktől.
Tizenöt év után ismét két nagy politikai tömb feszül egymásnak Magyarországon. A 2022-es választás hosszú időre eldöntheti, az ország tovább sodródik-e a balkáni-ázsiai autokráciákhoz, vagy visszafordul az európai szabadságeszmények felé? Szoros küzdelem várható, az ellenzéki összefogás mindent egy lapra tett fel, és könnyen lehet, hogy a betlit a Magyar Kétfarkú Kutya Párt szavazótábora fogja bemondani, holott nincs ember, aki pontosan tudná, kik is ők. Helyes közösségi aktivitással és tiszta kézzel mutatnak görbe tükröt a politikai elitnek, de közben marilizálnák a legahuanát, és a pártelnökük azért akar bejutni a parlamentbe, hogy az ezres alatti olcsó menzát drágábban mérhesse ki a Kossuth téren. Vicc. Csakhogy nem mindenki nevet, ha a tét a demokrácia torkát fojtogató Orbán-rezsim meghaladása. Márki-Zay Péter, az összefogás elnökjelöltje már nyíltan bele is szállt a kutyákba.
A kormánymédia interjút kért Kovács Gergely pártelnöktől, aki azt kellően megtrollkodta.
A Savköpő Menyét Alapítvány problémáját rég orvosolták, de az Állami Számvevőszék gátolja, hogy az ellenzéktől szavazatokat vegyenek el.
A Magyar Kétfarkú Kutyapárt alapítványánál leltek különféle szabálytalanságokra a hivatal munkatársai.
Kovács Gergely a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke azt mondta, nagyjából hatvan helyen már megvan a jelöltjük.
Külön listával és külön egyéni jelöltekkel vágnak neki 2022-nek.
Vizsgálódik a NAV a vicces párt bankói miatt - Soros György orcája a tízezrest díszíti.
Rendőrök is keresik a betörőt, aki kameraszettet, laptopot vitt el a Magyar Kétfarkú Kutya Párt zuglói irodájából.
Nyílt szemináriumi órákon, népfőiskola keretében népszerűsíti a Magyar Kéfarkú Kutya Párt az egyetemekről kitiltott társadalmi nemek tanulmányát.
Hatósági eljárás indult, a végén még egy fiktív művészt is bíróság elé állíthatnak a rendőrök.
Lassan, de eredményesen, Orbán Viktort is bevetve küzdenek az MKKP aktivistái a kórházépület viseltes falainak újrafestéséért.
A mienk egy szerény hatalom, amit tökélyre fejlesztettünk. Ennél tökéletesebbek már nem lehetünk - mondja a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) alelnöke. Victora Zsolt elismerte, pártjuk humoros, így reagál az eseményekre. Kifejtette, próbálkozhatnak pozicionálni valahova a kétfarkúakat, de őket nem lehet odadörgölni sem a jobb-, sem a baloldalra. "Próbálkozhatnak ezzel, de nem fog sikerülni, mi a politikátlan, józan emberek képviselői vagyunk. Meg persze a részegeké".