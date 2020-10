Salvini-per: a kormányfőt is meghallgatná a bíróság

Avichai Mandelblit főügyész egy interjúban kifejtette, hogy a miniszterelnököt fel lehet függeszteni, ha hatáskörét a büntetőeljárás befolyásolására használja.

Hiába kapott haladékot a Benjamin Netanjahu miniszterelnök védelmét ellátó ügyvédi csapat, a kormányfő ismét komolyan aggódhat politikai jövőjéért. A jeruzsálemi kerületi bíróság csütörtökön november 29-ig adott haladékot a miniszterelnök védelmét ellátó ügyvédeknek arra, hogy válaszoljanak a politikus elleni büntetőeljárásban felmerülő kérdésekre. Az eredeti határidő október 18-a lett volna, a bíróság az Izraelben egyre aggasztóbb járványhelyzet és az újabb karantén miatt hosszabbított. Netanjahu perének kezdete, a koronavírus első hulláma miatt márciusról eleve május 24-re tolódott. A tanúk meghallgatása és a bizonyítási szakasz januárban kezdődött volna heti három meghallgatással, így vélhetően az is tovább tolódik. Netanjahu ennek ellenére gyorsan komoly pácba kerülhet, miután Avichai Mandelblit főügyész kedden egy interjúban kifejtette, hogy a miniszterelnököt fel lehet függeszteni, ha hatáskörét a büntetőeljárás befolyásolására használja. A főügyész az ultraortodox Mishpacha magazinnak nyilatkozott, csak a cikk jövő héten jelenik majd meg, de a rögzített interjút megszerezte a 12-es tévécsatorna. Mandelblit kijelentése felkavarta az izraeli politika eleve forrongó vizeit, hiszen a tavaly novemberben vesztegetéssel, csalással és hatalommal való visszaéléssel megvádolt miniszterelnök kapcsán korábban maga a főügyész jelentette ki, hogy az ellene folyó per dacára megalakíthatja ötödik kormányát. Az izraeli törvények szerint a miniszterek azonnal kötelesek lemondani, ha vádat emelnek ellenük, de a jogszabály nem rendelkezik a miniszterelnök elleni vádemelés esetéről. Ha a kormányfőt jogerősen elítélik, akkor le kell mondania, addig viszont, hacsak önszántából nem távozik, elláthatja feladatát. Netanjahu májusi beiktatásakor és a bírósági eljárás kezdetén az ellenzék vezére, Jair Lapid, a Jes Atid párt elnöke úgy fogalmazott, hogy Netanjahu pere Izrael szégyene. „Bibi” szerinte csak azért lehet most miniszterelnök, mert a knesszet tagjai el sem tudták volna képzelni, hogy egy korrupcióval vádolt kormányfőben nincs annyi jóérzés, hogy lemondjon tisztségéről. A kormányfőnek nemhogy esze ágában sincs lemondani, hanem tovább feszítette a húrt. A Times of Israel szerint ügyvédjei és politikai szövetségesei többször is igyekeztek késleltetni és hiteltelenné tenni a nyomozást. Ő maga politikai boszorkányüldözésről beszél, tagadja az ellene felhozott vádakat, elfogultsággal vádolja az ügyészséget, bíróságot. A Netanjahu lemondását követelő tüntetések május óta a járványügyi korlátozások és az újabb karantén ellenére folyamatosak. A tiltakozást az Egyesült Arab Emírségekkel és Bahreinnel nemrég aláírt történelmi jelentőségű békeszerződés sem csillapította, mint ahogy az sem, hogy csütörtökön bejelentették, megkezdődnek a béketárgyalások Libanonnal is. A kormányfő hiába próbálta megtiltani, hogy bárki a lakásától 1000 méternél távolabb demonstráljon, a Kneszet ezt leszavazta, továbbra is lehetővé téve a Bibi házához közeli tüntetéseket.