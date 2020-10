Kétezer felett a napi román fertőzésszám

Európában itt van lakosságarányosan a legtöbb fertőzött.

Az illetékesek megállapították, annak ellenére, hogy Montenegró a nyár elején 42 napig koronavírustól mentes övezetnek nevezhette magát, őszre legrosszabb járványhelyzettel rendelkező országok közé került - írja az MTI.



Korábban a Népszava is beszámolt arról, hogy a rossz mutatók miatt hétfőtől éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be Montenegró három városában, bezáratták a vendéglátóhelyeket és megtiltották a családi, baráti összejöveteleket. Utóbbi is mutathatja, az ország nem képes megküzdeni a járvánnyal. Pár nappal ezelőtt lapunk is megírta, hogy az egészségügyi válság rendkívül bizonytalan politikai helyzettel párosul. Senad Begic, a Közegészségügyi Intézet igazgatóhelyettese szerint ha a múlt hetihez hasonló mértékben emelkedik a megbetegedések aránya, akkor összeomlik az egészségügyi rendszer.