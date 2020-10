Durvul a lengyel járványhelyzet, a harmadik napja rekordokat döntöget a fertőzöttség

Ez már a negyedik nap, amikor a napi esetszám meghaladja ezt a számot.

A szombati növekmény több mint 30 százalékkal magasabb az utóbbi két hét átlagánál

- írja az MTI. Az állami hírügynökség szerint Romániában két hete a fertőzés ismét gyorsuló üzemben terjed, amit a hatóságok a szeptember közepén kezdődött új tanévnek, a nyári szabadságukat máshol töltők tömeges hazatérésének és a helyhatósági választási kampánynak tulajdonítanak. Az utóbbi 24 órában újabb 32 koronavírusos beteg vesztette életét, ezzel 4947-re emelkedett a járvány romániai áldozatainak száma.

Ápoló a temesvári Victor Babes kórház Covid-osztályán Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Romániában eddig 134 ezer embernél mutatták ki koronavírust, közülük több mint 22 ezren jelenleg is fertőzőek. Szombaton az előző napinál hatvannal kevesebb, 7734 koronavírusos fertőzött volt kórházban, de további 12 súlyos beteg került az intenzív osztályra, számuk így 583-ra emelkedett.

Nelu Tataru egészségügyi miniszter szerint a hatóságok abban reménykednek, hogy a napi fertőzésszám növekedését sikerül megfékezni, és a jelenlegi kétezer körül stabilizálni. A tárcavezető ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy koronavírus-járványt nem a kórházakban, hanem még a beutalás előtt, a közösségi fertőzés megfékezésével kell legyőzni. Hozzátette: ehhez csak az ismert óvintézkedések - a maszkviselés, a távolságtartás és a gyakori kézmosás - fegyelmezett betartására van szükség. Vannak, akik kegyetlen viccet csinálnak a román helyzetből: a Népszava korábban beszámolt arról, hogy ismeretlenek behatoltak egy bukaresti magánrendelő informatikai rendszerébe, és megszerezték a páciensek telefonszámát. Ezt követően pedig SMS-eket küldtek ki többeknek is, hogy pozitív lett a tesztjük. Olyanoknak is sikerült ezeket az üzeneteket elküldeniük, aki teljesen egészségesek, vagy nem is végeztek rajtuk semmiféle tesztet, hanem más ügyben keresték fel a magánrendelőt.