Hatszázmilliót költött a kormány iskolai hőmérőkre

Az Emmi több mint 41 ezer darabot vett az eszközökből.

Nem mindig megbízhatóak, sokszor irreálisan alacsony testhőmérsékletet mutatnak azok az érintés nélküli hőmérők, amelyeket a kormány osztott szét az iskolák között – írta meg korábban a Népszava . Most azt is megtudta lapunk, hogy mennyibe került ez a pontatlanság: az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) közérdekű adatigénylésünkre közölte, hogy a humántárca nettó 600 millió forintért vásárolta meg az iskoláknak szánt készülékeket a 3MED és az Allegro Kft.-től, valamint a Medirex Zrt.-től. Azt Maruzsa Zoltántól, a humántárca köznevelésért felelős államtitkárától tudhatjuk, hogy a minisztérium több mint 41 ezer darabot vett az eszközökből. Vagyis egy hőmérő átlagosan 14634 forintba került, ami jelentős árnak tűnik, tekintve a tömeges beszerzési mennyiséget. A neten megrendelhető típusok ára egyébként széles skálán, tízezer és a nyolcvanezer forint között mozog. Mint azt a Népszava megtudta, ÁEEK havonta mintegy 600 milliós tételben rendel fertőtlenítőszereket a közoktatási intézményeknek. Szeptember elejéig 361 ezer liter kéz- és felületfertőtlenítőt küldtek szét 5838 köznevelési intézmény 13345 telephelyére, és a központ szerint folyamatban van az októberi tételek beszerzése is. Összesítésük alapján így egy iskolai telephelyre szeptemberben átlagosan 27 liter fertőtlenítőszer juthatott.