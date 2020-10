358,65 forinton az euró

A létfenntartáshoz szükséges vízre köbméterenként 1 forintot, ugyanennyi áramra, gázra és tűzifára pedig a jelenlegi díjak felét javasolja az MSZP–Párbeszéd. A távhőárat is csökkentenék.

Péntek délután közös rezsicsökkentő javaslatot nyújtott be a parlamentnek az MSZP és a Párbeszéd. A szocialisták részéről 2015 óta ez a 13. lakossági energiadíj-mérséklési kezdeményezés. A Fidesz-KDNP-többség az ellenzéki párt eddigi tucatnyi hasonló indítványának még a nyílt tárgyalását is következetesen megakadályozta. A mostani MSZP-Párbeszéd-irat több ponton növeli és kibővíti az általuk korábban indítványozott rezsicsökkentési mértékeket. Eszerint január elsejétől a lakásba mint fogyasztási helyre bejelentett valamennyi magánszemély után évi 180 köbméterig a jelenlegi ár feléért járna a gáz. (Egy négytagú család tehát ezt a kedvezményt évi 720 köbméteres fogyasztásig érvényesíthetné.) Az ár alap- és minden egyéb díjjal együtt értendő. (A KSH szerint 2014 óta a lakosság köbméterenként átlag 101 forintért kapja a gázt.) Felhasználási helyenként évi 1200 köbméterig a jelenlegi áraknál 32 százalékkal alacsonyabb tarifa lépne érvénybe. (A KSH szerint a hazai háztartások tavaly átlag 1041 köbmétert fogyasztottak.) Több mint 6 bejelentett lakos esetén 1200 köbméteren felül is mindenkire érvényesíthető a 180 köbméterenkénti 50 százalékos kedvezmény. A villanyra hasonló, sávos engedményrendszert léptetnének érvénybe. Eszerint személyenként évi 360 kilowattóráig (kWh) a szolgáltató csak a jelenlegi díjak felét kérhetné el. (A KSH szerint a nappali áram átlagára - szintén 2014 óta - kWh-nként 36,6 forint.) Az ezen felüli fogyasztásra évi 2400 kWh-ig pedig 10 százalékos kedvezmény járna. (A KSH szerint a hazai háztartások tavalyi áramfogyasztási átlaga 2171 kWh.) Sok bejelentett esetén itt is járna mindenkire a félár. A csomagból nem maradt ki az eddigi indítványaikban is szereplő, 10 százalékos távhőárcsökkentési javaslatuk sem. Újdonság viszont, hogy a csak fával fűthető háztartások esetében évi legfeljebb 5 köbméter tüzelőért szintén nem kellene többet fizetni a KSH által nyilvántartott, egy évvel korábbi átlagár felénél. (A 2019-es érték számításunk szerint 100 kilogramm egységes fűrészelt tűzifára 4001 forint.) A különbözetet az adásvételt követő egy hónapon belül az állam térítené meg a kereskedőnek. Emellett a jelenlegi ötről legalább tízmilliárd forintra emelnék a Belügyminisztérium szociális tüzelő-keretét. Az ellenzéki pártduó emellett minden személy után évi 12 köbméter vízfogyasztásig köbméterenként 1 forintos lakossági díjat szabna. Ezen felül, évi 80 köbméterig pedig a háztartás a jelenlegi tarifákhoz képest 10 százalékos kedvezményben részesülne, alapdíjjal együtt. Sok bejelentett esetén az 1 forintos ár 80 köbméter felett is érvényes. (A KSH most köbméterenként 663 forintos átlagos víz+csatornadíjat, illetve számításunk szerint háztartásonként évi 80,7 köbméteres átlagfogyasztást tart nyilván.) Nagycsaládosok esetén a kedvezményes gáz-, áram- és vízfogyasztás felső határát a jelenlegi szabályokban is szereplő, a többieknél magasabb szinten húznák meg. A javaslat egyébként nagyarányú átfedést mutat az MSZP-Párbeszéd 2018-as választási programjának rezsicsökkentési pontjaival . Információink szerint egyszersmind a mostani anyag alkotja a pártszövetség következő választásra tartogatott közműtarifa-elképzeléseinek gerincét. A bevezető és az indoklás a javaslatot az olaj és a külföldről behozott g áz árának elmúlt öt évi jelentős és tartós esésével támasztja alá . Ezért látnak módot igazságos és méltányos, a családok megélhetését érzékelhetően könnyítő energiaár-csökkentésre. Annak érdekében, hogy ott adjanak többet, ahol nagyobb a szükség, a mostani rendszertől gyökeresen eltérően, ársávokat dolgoztak ki. A hozzáférést alanyi jogon, a legalapvetőbb szükségleteket kielégítő ivóvízet jelképes áron biztosítanák, de az energiáért is megfizethető díjat szabnának. A szilárd tüzelőanyagok okozta levegőszennyezés súlyos egészségkárosodást okozhat, az előre fizetős mérőórákkal pedig megelőzhetők a kikapcsolások - teszik hozzá. Az általános indoklás változatlanul hiányolja a hivatalos magyarázatot arra, hogy miért adja a Fidesz-kormány a 30-40 forintos gázt 101 forintért a háztartásoknak. Az árak nyomon követéséért is felelős Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2014 óta egyszer sem tett javaslatot a lakossági díjak mérséklésére, hiába csökkent a felére a földgáz nagykereskedelmi ára az elmúlt években. ( Ezt lapunk tette közzé elsőként .) Májusban előfordult, hogy a Közép-Európai Gáztőzsdén egy köbméter gáz 19 forintért cserélt gazdát. Az elmúlt hónapok során nem lépte át a 40 forintot az ár. Továbbra sem látnak épeszű magyarázatot arra, hogy a Fidesz miért drágítja a gázt, vagyis miért fizettetnek az indokoltnál többet a nyugdíjasokkal, a családokkal, a dolgozókkal vagy az épp munkanélküliekkel. Ezt - különös tekintettel a gazdasági válságra - elfogadhatatlannak tartják. Céljuk, hogy senki se kerüljön emberhez méltatlan helyzetbe azért, mert nem tudja fizetni a rezsit. Meggyőződésük, hogy a lehetőség adott, így a változtatás csak kormányzati akarat és képesség kérdése. A Fidesz rendszerével szemben az ivóvizet medencefeltöltésére használók esetében a rezsicsökkentett áraknak nincs helyük - fogalmaznak. Forrásaink szerint egyébként az alapszolgáltatási tarifák függetleníthetők a gáz és az áram világpiaci árától is, ha a Magyarországon, alacsony, hatósági áron kitermelt gázt, vagy az olcsó jelenlegi atomblokkok termelte áramot nem fogyasztásarányosan, hanem mindenki számára egyenlően osztják el.