Penészes lehet a puszedli, visszahívja az Aldi

Üsse kavics, a cechet úgyis az adófizetők állják.

Ez kiemelten igaz a miniszterelnöki hobbivasútra is, amelyet 600 millió forinttal támogattak az uniós adófizetők. Noha most az is hozzájárulhatott, hogy a járvány miatt egy időre teljesen le kellett állítani a vonatok közlekedését. 2019. július 1. és 2020. augusztus 31. között összesen 21.920 jegyet adtak el, a legtöbb, 1110 db jegy 2019. december 7-én fogyott és kivételesen csak egy napon, 2019. szeptember 30-án járt utasok nélkül a kisvasút. Mint ahogy lapunk is beszámolt róla , tavaly 5,1 milliós veszteséget és 17 nap üresjáratot hozott össze a felcsúti kisvasút.