Nem mindegy, milyen gombától penészes a fal

A lakás sarkaiban, ablakok mellett a téli hónapokban előbukkanó sötét folt nem csak esztétikai probléma. A penészgombák a levegő minőségét is befolyásolják, ami különösen fontos olyankor, amikor több időt töltünk zárt térben. Egyes gombafajok allergiás, asztmás betegséget is kiválthatnak, de visszatérő légúti fertőzéseket is okozhatnak.