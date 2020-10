Újabb fővárosi szórakozóhelyen jelent meg a koronavírus

„A harmadik napon a tanulmányi félév felfüggesztésével fenyegetni abszurd” – hangsúlyozták.

„A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatósága az illegitim vezetés által a sajtóban nyilvánosságra hozott dokumentumot nem ajánlatnak tekinti, hanem ultimátumnak. Az egyetemi autonómia feltételei rögzítve vannak a nemzeti felsőoktatási törvényben, nem képezhetik semmilyen egyeztetés részét. Amennyiben a minisztérium biztosítja az autonómiát, az intézmény lehetséges átalakítása kapcsán a miniszterrel tárgyalunk; alkotmányellenes, törvényre hivatkozva kijelölt, illegitim fenntartó jogszerűtlenül kinevezett intézményvezetőivel nem” – hangzott el hétfőn az egyetem hallgatóinak sajtótájékoztatóján. A dolgozók sztrájkja kapcsán megjegyezték, „a harmadik napon a tanulmányi félév felfüggesztésével fenyegetni abszurd, nem beszélve arról, hogy a tanév érvényes vagy érvénytelen voltáról csak jogszerűen kinevezett vezetőségnek lenne felhatalmazása dönteni. A Színház-és Filmművészeti Egyetemnek legitim vezetése jelenleg nincs.” Kitértek rá, hogy „az újonnan kinevezett kancellár bérvisszatartással zsarolja” az egyetem dolgozóit, noha, mint azt kiemelték, a bérek kifizetésének jóváhagyása a tavaszi karanténidőszakban is az épületen kívül történt, az egyetem területére való belépés nélkül. „Erre mind a jog, mind a technika lehetőséget biztosít, mást mondani hazugság. Egyetemi bérszámfejtésünket szeptember elsejétől kiszervezték egy külső céghez, az új vezetés nem hogy tudja kívülről irányítani a dolgozók kifizetését, de immár csak ő tudja, csak kívülről, az egyetem törvényes adminisztrációja számára elérhetetlenné tette a kezelt adatokat. Azt a bérszámfejtést szervezték az egyetemen kívülre, amelynek hozzáféréséhez az újonnan kinevezett kancellár követeli az egyetemre való belépést. Az egyetem belső működése így kizárólag általa lehet akadályoztatva” – hangzott el. Hangsúlyozták, a hallgatóság, korábbi vállalásának megfelelően „a blokádot fenntartja, a tiltakozáshoz való demokratikus jogával a továbbiakban is él, ennek akadályát a továbbiakban sem látja; a feltétel nélküli fegyverletételt önkényesen követelő, el nem ismert fenntartó és vezetőség ultimátumát visszautasítja.” Ismertették továbbá, meghívást kaptak az M5 hétfői Ez itt a kérdés című kulturális vitaműsorába, amelyben két jelenlegi hallgató Zalán János és Novák Emil „öregdiákokkal” folytatott volna szakmai vitát; a televízió azonban, technikai okokra hivatkozva, az utolsó pillanatban elhalasztotta az adásfelvételt. Ezzel párhuzamosan beszélgetést szervezett hétfő estére a Magyar Színházi Társaság Az SZFE modellváltása a gyakorlatban címmel, amelyre Bagossy László, a Színházművészeti Intézet volt vezetője és Derényi András felsőoktatás-kutató és -fejlesztő, a MOME rektori megbízottja mellett meghívták Zalán Jánost, az SZFE új oktatási rektorhelyettesét is, ő azonban másodikán lemondta részvételét. Eközben a fenntartó alapítvány vezetője, Vidnyánszky Attila melletti kiállítását fejezte ki Balázs Péter, a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatója a Kossuth-rádióban. Hangot adott vélekedésének is, miszerint az intézmény körül kialakult konfliktust „közéleti paraziták” generálják. Ennek kapcsán a szolnoki baloldali összefogás kijelentette, addig nem szavazzák meg a színháznak javasolt plusz pénzügyi segítséget, amíg nyilvánosan bocsánatot nem kér mondatáért. A színházigazgató a Magyar Nemzetnek adott reakciójában elmondta: „a véleményemért nincs okom bocsánatot kérni hetvenhét éves koromban.