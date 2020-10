Nem fogadták el a kirgiz választás eredményét, egy ostrommal kiszabadították a volt elnököt

Rossz lóra tett a magyar kormány, rég nem látott mélységbe süllyedt a jobboldali populista Liga és vezérének népszerűsége.

Matteo Salvini a tavaly májusi európai parlamenti választás előtt még a jobboldali populisták nagy reménysége volt. Hangzatos kirohanásokat tett az Európai Unió és Németország ellen, közeledett Oroszország felé, egy ízben úgy fogalmazott, földig rombolná hazájában a „cigánytáborokat”, és lezárta a kikötőket a menekültek előtt. Orbán Viktor bízott abban, hogy a jövendő Európában ő és Salvini is fontos szerepet játszhat, 2018 augusztusában ezért Milánóban találkozott az akkor már a belügyi tárcát irányító Liga-elnökkel. Sajátos diplomáciai lépés volt, hogy egy miniszterelnök nem a kormányfőnél, hanem belügyminiszterénél vizitált. K özvetlenül az európai parlamenti választás előtt aztán a magyar kormányfő meghívására Salvini tárgyalt Budapesten . A Liga elnöke már nem belügyminiszter, de a magyar kormány és közte kialakult jó viszony megmaradt. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azután, hogy július végén a római felsőház megszavazta Salvini mentelmi jogának felfüggesztését, úgy fogalmazott: „Magyarországhoz hasonlóan védte Európát, ezért köszönetet érdemel.” Salvinit az ellene indult bírósági eljárás alatt folyamatosan mártírnak állította be a kormánypárti magyar sajtó. Azért indítottak ellene eljárást, mert tavaly nyáron nem engedett kikötni egy menekülteket szállító hajót Szicília partjainál. A bíróság szerint túszul ejtett mintegy száz embert, akik öt napon át vesztegeltek a kikötőben. Jellemző, hogy a volt belügyminiszter a perben külön köszönetet mondott Orbán Viktornak. Más uniós tagországban nem tapasztalható Salvini ilyen támogatása a kormánypárti politikusok, illetve a sajtó részéről. A magyar kormányfő két évvel ezelőtti találkozójukon hősnek nevezte , ám a Liga elnöke hazájában már bukott politikus. Az utóbbi egy év „annus horribilis” volt számára, folyamatosan megcsalta politikai szimata, aminek az lett a következménye, hogy pártját, a Ligát kivezette a kormányból. Túl hamar akart a kormányfői bársonyszékbe ülni, emiatt a volt koalíciós partner Öt Csillag Mozgalom (M5S) tavaly szakított fele és a balközép Demokrata Párttal szövetkezett. Salvini ezután hadjáratot indított a kabinettel szemben, terve az volt, hogy a 2020-as regionális választásokon az egységes jobboldallal döntő vereséget mér Giuseppe Conte kabinetjére, amivel kormányválságot idéz elő, előrehozott választást írnak ki, amin majd a Liga nyer. Ám ez a stratégiája is megbukott. A koronavírus-járvány alatt Salvini önmaga paródiája lett, saját magának mondott ellent a kormány válságkezelése, illetve a járvány súlyosságának megítélése kapcsán, aminek következtében nem csak a Liga, hanem saját személyes népszerűsége is folyamatosan csökkent. A szeptemberi regionális választás jelentette az utolsó esélyt számára. Egy időre meg is állt a Liga népszerűségvesztése, azt remélte trendforduló lehet, ha mindegyik régióban legyőzik a baloldali jelöltet. A voksolás során azonban 3-3-as döntetlen alakult ki a bal- és jobboldal között. A Demokrata Párt jelöltjei úgy szerepeltek igen jól, hogy az Öt Csillag Mozgalom egy kivétellel mindenhol saját jelöltet is indított. Salvini kudarcának eredményeként három, a voksolás után született felmérés rég nem látott mezőben mérte a Ligát, amely már csak 3-5 százalékkal előzi meg a demokratákat. Salvininak ráadásul belső riválisokkal is meg kell küzdenie. Már a Ligában is megkérdőjelezik vezető szerepét, jóval népszerűbb nála Veneto kormányzója, Luca Zaia, s mind többen vélik úgy, hogy alkalmasabb lenne a párt vezetésére. A jobboldali pártszövetségben is fejére nőhet az Olaszország Testvéreit vezető Giorgia Meloni. Azért is sajátos, hogy magyar politikusok dicsőítik Salvinit, mert ő belügyminiszterként azzal az indokkal tagadta meg a menekültek beengedését Olaszországba, miszerint a többi európai ország nem segít Itáliának az átvételükkel. Márpedig a menekültek átvételének egyik legnagyobb ellenzője éppen a „baráti” magyar kormány.