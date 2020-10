A magyarok a legrosszabb alvók Európában

A megkérdezettek kétharmada vallja magát stresszesnek és 38 százalékuk nincs megelégedve alvásának minőségével.

A koronavírus drasztikus változást hozott, felforgatta mindennapjainkat, a szorongás és a stressz pedig kihatással van megszokott életünkre. A magyar emberek kétharmada vallja magát stresszesnek és 38 százalékuk nincs megelégedve alvásának minőségével – derült ki az Ipsos és a Huawei Technologies tíz országban végzett, nemzetközi kutatásából. A mintegy 10 európai ország lakosaival végzett kutatásából kiderül, a magyarok 22 százaléka szerint rosszabbodott az életminőségük az elmúlt néhány hónapban. Legtöbben a pénzügyi helyzetük romlását tapasztalták (37 százalék érzékelt negatív változást ezen a téren), majd a fizikai állapot következett: 24 százalék vélte úgy, hogy rosszabb fizikai állapotba került a pandémia megjelenése óta, de érdekes módon romlott a válaszadók alvásának a minősége is (25 százalék). A széles körben elterjedt stressz letaglózó, figyelembe véve, hogy a megkérdezettek 66 százalék vallja magát közepes mértékben vagy nagyon stresszesnek, és ennek nagy része a közelmúlt változásaiból adódik (48 százalék szerint emelkedett a stressz-szintje az elmúlt pár hónapban). A megkérdezettek 15 százaléka úgy érzi, a stressz miatt romlott az alvásminősége, 63 százaléka véli úgy, hogy ez is okozhatja az éjszakai forgolódást. A magyarok 44 százaléka egyáltalán nem elégedett az alvásának minőségével és mennyiségével. 47 százalékuknak gondot okoz az elalvás, 39 százalékuk pedig nehezen alszik vissza, ha éjszaka felébredt. A megkérdezettek 62 százaléka vallja, sokszor fáradtabbnak érzi magát alvás után, mint előtte. A kutatásban résztvevők egyértelműen kapcsolatot vélnek felfedezni a stressz és az alvásminőségük romlása között. A megkérdezettek törekednek arra, hogy csökkentsék mindennapi életükben a stresszt, ezáltal javítsanak alvásminőségükön. Ehhez különböző technológiai eszközöket is bevetnek: az alvászavarral küzdők több mint fele (51 százalék) válaszolt úgy, hogy okostelefonos és egészségügyi alkalmazásokat használ kikapcsolódáshoz/elalváshoz. Nemcsak az elalváshoz, hanem az alvás minőségének méréséhez is használják az okoseszközöket, a legtöbben (58 százalék) okosórát választanak alvásuk feltérképezésére.