Bécs marad a CEU otthona, de új kutatóintézetet hoznak létre Budapesten

Az egyetem korábbi rektorhelyettese szerint egy kétcampusos modell alakulhat ki, ám beiratkozni mindenkinek továbbra is Bécsben kell majd.

Jelenleg nem tervezi a Közép-európai Egyetem (CEU) vezetése, hogy Budapesten is újból elindítsák amerikai akkreditációjú képzéseiket – nyilatkozta lapunknak Fodor Éva, az egyetem korábbi rektorhelyettese, miután kedden az Európai Bíróság kimondta : uniós jogokat sért a magyar felsőoktatási törvény 2017-es, lexCEU-ként elhíresült módosítása, amely miatt a Soros György által alapított egyetem arra kényszerült, hogy Budapest helyett az osztrák fővárosban folytassák amerikai diplomát is nyújtó programjaikat. A CEU elnök-rektora, Michael Ignatieff – aki fontos jogi és erkölcsi győzelemnek nevezte az Európai Bíróság döntését – keddi sajtótájékoztatóján ugyan utalt arra , elképzelhető, hogy a jövőben Budapesten is lesznek amerikai akkreditációjú programok, ám ezekről még nem döntöttek. Fodor Éva szerint az a valószínűbb, hogy egy kétcampusos modell alakulhat ki, ám beiratkozni mindenkinek továbbra is Bécsben kell majd. Korábban felmerült, hogy a CEU akár kártérítési pert is indíthat a magyar kormány ellen az egyetem budapesti képzéseinek ellehetetlenítése miatt, ám Fodor Éva szerint ez a kérdés jelenleg nincs, s a közeljövőben nem is lesz napirenden. Az viszont biztos, hogy a magyar főváros továbbra is fontos helyszín lesz az egyetem életében, a könyvtár és az archívum mellett egy új kutatóintézetet is létrehoznak Demokrácia Intézet néven, amely összefogja majd a CEU Budapesten maradó kutatótevékenységét. Az Európai Bíróság döntésére Varga Judit igazságügyi miniszter is reagált. Az MTI-nek nyilatkozva elmondta, elfogadhatatlannak tartják a „kettős mércét”, a jogszabályokat minden egyetemnek egyformán be kell tartania, ugyanakkor a bíróság ítéletét „a magyar emberek érdekének megfelelően” végre fogják hajtani. A CEU rektora erre azt mondta: a miniszter kijelentése számára jogilag értelmezhetetlen. – Az Európai Bíróság egyértelmű döntést hozott: a lexCEU alkalmazhatatlan Magyarországon és pont – fogalmazott Michael Ignatieff. Hozzátette: a keddi határozat nemcsak a CEU, hanem az akadémiai szabadság számára is győzelem egész Európában. Mint mondta, azoknak az európai vezetőknek, akik a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort követnék, mostantól kétszer is meg kell gondolniuk, mit lépnek. A CEU vezetése szerint egy irányadó ítélet született, amely túlmutat az ő egyetemükön. Abban bíznak, a magyar kormány arra használja ezt az alkalmat, hogy irányt váltson, és visszaállítsa a többi magyar egyetem autonómiáját és szabadságát, beleértve a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteit és a Színház- és Filmművészeti Egyetemet is.