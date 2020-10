A strasbourgi bíróság kimondta, hogy törvénytelenül tiltották meg az Orbán Viktor háza elé szervezett tüntetést

Michael Ignatieff szerint azoknak az európai vezetőknek, akik a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort követnék, mostantól kétszer is meg kell gondolniuk, mit lépnek. Új kutatóintézetet hoznak létre Budapesten.

Az Európai Bíróság (EB) döntése fontos erkölcsi és jogi győzelem a CEU-nak, de ugyanígy hatalmas győzelem az akadémia szabadság számára is egész Európában – mondta kedd délutáni sajtótájékoztatóján a CEU elnök-rektora. Michael Ignatieff szerint azoknak az európai vezetőknek, akik a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort követnék, mostantól kétszer is meg kell gondolniuk, mit lépnek. A rektor hangsúlyozta: a döntés nem változtat azon, hogy most már nem Budapest, hanem Bécs a CEU állandó otthona. Ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy a jövőben a magyar fővárosban is folytassák amerikai akkreditációjú programjaikat. – Az EB határozata még nagyon friss, időre van szükségünk, hogy eldöntsük, Budapesten hogyan szeretnénk eljárni – mondta. Ignatieff reagált Varga Judit igazságügyi miniszter szavaira is, aki az MTI-nek nyilatkozva azt mondta: elfogadhatatlannak tartja a „kettős mércét”, de az EB ítéletét a „magyar emberek érdekének megfelelően” végre fogják hajtani. A rektor szerint a miniszter kijelentése jogilag értelmezhetetlen számára. – Az EB egyértelmű döntést hozott: a lex CEU alkalmazhatatlan Magyarországon és pont – fogalmazott. Fodor Éva korábbi rektorhelyettes a budapesti tervekről beszélt. Hangsúlyozta: a magyar főváros továbbra is fontos helyszín lesz az egyetem életében, a könyvtár és az archívum mellett egy új kutatóintézetet is létrehoznak Demokrácia Intézet néven, amely összefogja majd a CEU Budapesten maradó kutatótevékenységét.