Franciaországban továbbra is meghaladja a tízezret a napi új fertőzöttek száma

Belgiumban eközben szigorításokat vezetnek be, hogy ne kelljen újra iskolákat bezárni, és az időseket elszigetelni.

Franciaországban az elmúlt 24 órában 10 489 új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak, és miközben Párizsban életbe léptek az újabb korlátozások a vendéglátóhelyeken és a felsőoktatási intézményekben, az intenzív ágyak mintegy negyven százalékát a Covid-19 betegség súlyos formájában szenvedő betegek foglalják el – közölte kedd este a francia egészségügyi minisztérium.

Az elhunytak száma az elmúlt 24 órában 66-tal 32 365-re emelkedett. A kórházban ápoltak száma 104-gyel nőtt hétfő óta: jelenleg 7398 fertőzött szorul kórházi ellátásra, közülük 1426-an vannak lélegeztetőgépre kapcsolva, számuk 11-gyel emelkedett hétfő óta, és csaknem ezerrel az elmúlt egy hónapban. Jelenleg Párizsban és az elővárosokban a legsúlyosabb a helyzet, ahol az intenzív ágyak 40 százalékán koronavírusos fertőzöttek fekszenek. Hétfőn még csak 37 százalékos volt az arány.

Szakemberek arra számítanak, hogy két hét múlva a fővárosi intenzív ágyaknak már a felén koronavírusos betegek lesznek. Emiatt egyes intézmények már megkezdték a nem sürgős sebészeti beavatkozások elhalasztását. A legtöbb járványgóc jelenleg az egyetemeken alakul ki, ezért a felsőoktatási intézményekben felére csökkentették a tantermekben és az előadókban egyszerre jelen lévő diákok számát, az esti szórakozás megakadályozása érdekében pedig Párizsban a bárok a következő két hétben egyáltalán nem nyithatnak ki.

Belgiumban a napi átlagos 2300 új fertőzés miatt szigorúbb korlátozásokat vezetnek be a koronavírus-járvány terjedése ellen. Alexander de Croo kormányfő keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a járványügyi helyzet nagyon aggasztó, a vírus terjedése egyre gyorsabb. Frank Vanderbroucke egészségügyi miniszter hozzátette: a szigorításokkal azt akarják elérni, hogy ne kelljen újra iskolákat bezárni, és az időseket elszigetelni.

A belga miniszterelnök által kiadott sajtóközleményben az áll, hogy amennyiben a lakosság nem tartja be az előírásokat, akkor még szigorúbb intézkedéseket fog a kormány bevezetni, ami további gazdasági károkat okoz, és negatív hatással lesz a társadalmi életre is. A 11, 5 millió lakosú Belgiumban, az utolsó pár napban 2300 volt fertőzések napi átlagos száma, 48 százalékkal több, mint a megelőző hasonló időszakban. A százezer lakosra jutó fertőzések száma az országban közel 215-re emelkedett. A legtöbb esetet Brüsszelben regisztrálták, továbbá Liége és Namur tartományokban is magas az új fertőzöttek aránya. A kórházi felvételek száma is növekszik: szeptember 30 és október 6 között napi átlagban 70 beteget szállítottak be fertőzéses tünetekkel kórházba, és átlagosan napi 8 járvánnyal összefüggő haláleset történt, míg szeptember elején ez nem volt több 2-3 esetnél. Az országban összesen 10 078 halottat követelt a Covid-19 betegség és több mint 132 ezren fertőződtek meg a járvány helyi megjelenése óta. A coronavirus.app kedd esti adatai szerint Franciaország a 11., Belgium pedig a 32. legfertőzöttebb terület abból a 188 államból, ahol megjelent a koronavírus.