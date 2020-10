A magánszálláshelyek nyerték az idei szezont

A KSH szerint csökkent, a turisztikai ügynökség szerint jelentősen nőtt a belföldi vendégek száma augusztusban. Nem ugyanazt nézik.

Harmadával kevesebb vendégéjszakát töltöttek el az idén augusztusban a turisták a kereskedelemi szálláshelyeken, így azok bruttó árbevétele is 33 százalékkal csökkent – festett ismét lesújtó képet a hazai turizmus helyzetéről a KSH. Szerdán közölt adataik szerint a külföldi vendégek száma 73 százalékkal esett vissza: a nyár utolsó hónapjában mindössze 204 ezren érkeztek összesen 607 ezer éjszakára hazánkba. A belföldi vendégek száma 1,4 százalékkal csökkent, így 916 ezerre rúgott: ők együttesen 2,5 millió éjszakát töltöttek el a szálláshelyeken. Vagyis a vendégéjszakák 81 százalékát magyarok foglalták le. A külföldi vendégek így tavaly augusztushoz képest 71, a magyarok 2,1 százalékkal kevesebb éjszakát töltöttek el a hazai szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken és közösségi szálláshelyeken. A KSH adatsora azonban csak a kereskedelmi szálláshelyekről számol be, az úgynevezett magán- és egyéb szálláshelyekre érkezők ezen statisztikában nem látszanak. Márpedig a koronavírus nem csupán visszavetette a turizmust, hanem jelentősen át is rendezte a nyaralási szokásokat. Így például a nagylétszámú szállodák helyett sokan a kisebb magánszálláshelyeket választották az idén. Ezért lehetséges az, hogy miközben a KSH friss adatsora meglehetősen borús képet fest az ágazatról, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) az idei nyárról történelmi számokat emlegetve számolt be pár hete. Az MTÜ ezek alapján azt is elképzelhetőnek tartja, hogy hosszú távon is a belföldi utazások mentik majd meg az átrendeződő hazai szálláshelypiacot. Az ügynökség ugyanis a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján a kereskedelemi szálláshelyekre érkező turisták mellett az egyéb- és magánszálláshelyekre érkezőket is számba tudja venni. Az NTAK-hoz ugyanis minden turisztikai szolgáltatónak be kell küldenie adatot a náluk vendégeskedőkről. Ez alapján pedig augusztusban a belföldi vendégek száma jelentősen – 300 ezer fővel - meghaladta a tavalyit: az 1,8 millió vendég közül 1,5 millió érkezett Magyarországról. A szálláshelyek 5,4 millió vendégéjszakát regisztráltak, ebből 4,4 millió belföldi utazóké volt. A KSH és az MTÜ számai közötti jelentős eltérést az magyarázza, hogy az összes vendégéjszaka csaknem felét - a statisztikai hivatal adatsorában nem szereplő - egyéb- és magánszálláshelyeken töltötték el a nyaralók. Az is jól látszik ugyanakkor a számokból, hogy a növekvő belföldi turizmusból csak a vidék, azon belül is leginkább a balatoni régió tudott profitálni. Az elsősorban a külföldi turisták által látogatott Budapest idegenforgalma viszont erősen megsínylette a koronavírust.