360,57 forinton az euró

Jó évet zárt tavaly a Hell Energy csoport, sőt a napokban publikált tavalyi konszolidált beszámoló szerint a covid-járvány sem okozott eddig komoly problémákat a cég működésében.

A 2018-as 51,4 milliárd forintról 55,9 milliárd forintra emelkedett tavaly a szikszói energia- és üdítőitalgyártól cég árbevétele. A korrigált adózott profit az előző évi 6 milliárdról, 5,3 milliárd forintra csökkent. A két tulajdonos – Barabás Ernő és Barabás Zsolt – úgy döntött, hogy nem lesz osztalékfizetés, a teljes 5,3 milliárd eredménytartalékba kerül, vagyis visszaforgatják a cégbe. Tavaly december a Magyar Nemzeti Bank által életre hívott Növekedési Kötvényprogram keretében 28,5 milliárd forintnyi tőkét gyűjtöttek be a pénzpiacról, amiből részint az idei beruházásaikat fedezték, illetve kiváltották a drágább bankhiteleiket is. Az elmúlt év végén a cég jelentős, 10,9 milliárd forintos pénzeszközökkel rendelkezett a kötvénykibocsátás után, így a válság előtt a cég pénzügyileg a kedvező helyzetben volt. A válság sem rendítette meg a céget, ugyan létszámstopot hirdettek és igénybe vették a vállalkozásokra vonatkozó hiteltörlesztési moratóriumot is, de a termelés nem csökkent – derül ki az idén kötelezően elkészítendő covid-helyzetértékelésből. A most elkészült konszolidált beszámolóból az is kiderül, hogy cég az elmúlt években összesen 10,44 milliárd forintnyi uniós, illetve állami támogatást kapott. A pénz kisebbik fele uniós támogatásokból érkezett, különböző operatív programok keretében, míg a pénz nagyobb része három EKD (egyedi kormánydöntéses) támogatásból és a Pénzügyminisztériumtól érkezett. Az EKD támogatásokat a külgazdasági tárca kezeli, innen összesen 6,2 milliárd forint érkezett, míg Pénzügyminisztérium a Nagyvállalati Támogatási programja keretében további 500 millió forintot kapott a cég a kormánytól, azaz az adófizetőktől. A kormány az elmúlt években egyre inkább azon cégeket igyekszik támogatni, amelyek jelentősebb exportbevételt termelnek, ennek a Hell-Csoport maximálisan megfelel, hisz a tavalyi 55,9 milliárdos forintos nettó árbevételéből 26,7 milliárd külföldről érkezett, bár az is tény, hogy tavaly nem sikerült növelni az exportbevételeket. A cég az EU-n belüli legnagyobb bevételt generáló piacai: Románia, Bulgária és Szlovákia. Az EU-n kívüli jelentősebb export-célországok: Azerbajdzsán, Szerbia, illetve Ukrajna.