Gulyás az SZFE-hallgatók blokádjáról: "ez a szórakoztató ipar körébe tartozik"

A kormányinfón szó volt az SZFE ügye mellett koronavírus gyorstesztek érkezéséről, az orvosi magánpraxisok megmaradásáról és az élelmiszer áfa változatlanságáról is.

A vírus második hulláma mindenhol felfutóban van Európában, de a számok alapján Magyarország a jobban védekező országok közé tartozik, az elhunytak számát tekintve – mondta a Kormányinfón Gulyás Gergely. Spanyolországban 700, Franciaországban 483, az Egyesült Államokban 651 haláleset jut egymillió főre, Romániában 268 ez a szám, a magyar adat 90, ami a térség átlagának felel meg nagyjából. A védekezés garanciája a meghozott járványügyi szabályok betartása – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki szerint az egészségügyi rendszerben rendelkezésre állnak a védekezéshez szükséges eszközök és a személyi állomány is.



Gulyás Gergely szerint hiába lépte át a tesztelt fertőzöttek száma a tíz százalékos arányt, amely már meghaladja a WHO öt százalékos előírásait, de egyelőre nem látja problematikusnak a helyzetet a kormány. Ezzel párhuzamosan előrehaladott tárgyalások folynak gyorstesztek tömeges beszerzéséről, ezek heteken belül megérkezhetnek.

November 1.-jével 20 százalékkal nő az ápolók fizetése, január 1-től ezt újabb 30 százalékos emelés követi majd. Az orvosok elkötelezettségét is meg akarták erősíteni, ezért döntöttek az orvosbérek emeléséről is – mondta, hangsúlyozva, hogy az erről szóló törvényt ellenszavazat nélkül fogadták el. Január 1-el a bértábla szerint 125%-os béremelés jön, bár Gulyás Gergely szerint „kétségkívül nehéz megmondani, hogy ez pontosan mit jelent majd a valóságban”, mert ma tizenegyféle jogcímen kaphat juttatást egy orvos. Gulyás szerint „néhány kisebb vitakérdés” merült fel még a törvény végrehajtásával kapcsolatban, „szinte lényegtelen kérdések normál esetben”, például a két évig tartó kirendelés lehetőségével kapcsolatban, de erről világos szabályokat ígért a miniszter, az orvostársadalommal egyeztetett módon. A béremelésből most kimaradt háziorvosok január 1-től kapnak új, emelt juttatást. Az átvezénylések egyelőre az egészségügyi személyzet 1 százalékát érintik, Gulyás szerint ez a gyakorlat a jövőben is csak rendkívüli helyzetben lesz majd alkalmazható.

Az új bértáblával szeretnék megszüntetni, hogy egy orvos egyszerre több helyen is dolgozzon, de a részletszabályokkal nem akarják kizárni a magánpraxis lehetőségét.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely ismét hangsúlyozta, hogy az orvosok átvezénylésére csak rendkívüli helyzetben, például egy tömegkatasztrófa esetén kerülhet sor, az erről szóló rendeletet egyeztetni fogják a Magyar Orvosi Kamarával.



A szórakoztatóiparról

Azzal kapcsolatban, hogy Szarka László a Színház és Filmművészeti Egyetem kancellárja nem jutott be szerda reggel az intézmény épületébe, Gulyás Gergely azt mondta, a blokádot szervező hallgatók akciója „a szórakoztató ipar körébe tartozik”. A Meseország Mindenkié című könyvvel kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta, homoszexuális propagandának nincs helye az óvodákban, és azt is meg kell vizsgálni, ilyen esetben fennáll-e a kiskorú veszélyeztetése tényállása. A kormány semmilyen az előző, balliberális kormányok által hozott intézkedést nem változtatott meg a melegek helyzetével kapcsolatban, de a gyerekek felé folytatott homoszexuális propagandát elutasítja.

Lakásépítés és Karácsony