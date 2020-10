Tízmilliókat nyúlhattak le a sárosdi idősotthon lakóitól, folyik a nyomozás

Az országos tisztifőorvos az Operatív Törzs pénteki tájékoztatóján kijelentette, hogy Tiszaújvárosban kialakult egy gócpont.

Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője a rendőrségi adatok ismertetésével kezdte az Operatív Törzs péntek délelőtti tájékoztatóján. Eszerint az elmúlt napon 33 esetben intézkedtek a rendőrök a maszkviselési szabályok megszegése miatt, tíz embert feljelentettek, két esetben helyszíni bírságot szabtak ki. A zenés-táncos rendezvényekre vonatkozó szabályok megszegése miatt 11 feljelentést tettek. Tegnap 3298 hatósági házi karantént rendeltek el, így jelenleg 22 385 ember elkülönítése van hatályban országszerte. Felhívta a figyelmet arra, hogy megnyílt pénteken a ceredi határátkelőhely Szlovákia felé, ahol naponta két alkalommal biztosítják a személyforgalmat. Müller Cecília országos tisztifőorvos megerősítette, hogy újabb 1176 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 35 222-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 15 beteg, így az elhunytak száma 913-ra emelkedett. Az elhunytak valamennyien krónikus betegségben szenvedtek, de öt főnél vírusos tüdőgyulladást jelöltek meg a zárójelentésben, ami Müller Cecília szerint egyértelműen a koronavírus szövődménye. Egy áldozatnak daganatos betegsége volt, nyolcan pedig többféle krónikus megbetegedéstől szenvedtek. 9202-en már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma pedig 25 107 fő. Az aktív fertőzöttek 34 százaléka, az elhunytak 47 százaléka, a gyógyultak 34 százaléka budapesti. Kórházban 993 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 82-en vannak lélegeztetőgépen. Emlékeztetett arra, hogy tegnap a kórházaknál új, dinamikus adatszolgáltatást lépett életbe, mivel továbbra is a járvány felfutó szakaszában vagyunk. Elmondta, hogy emelkedik a fertőzöttek száma, és ez a betegség nagyon gyorsan léphet súlyos szakaszba, akár olyan fázisba, hogy a betegnek már lélegeztetőgépre van szüksége. Elkészült a Nemzeti Konzultáció kiértékelése. Ebből kiemelte, hogy a lakosság véleménye egybeesik a járványügyi szabályokkal, és legnagyobb arányban a maszkviselést támogatták. Beszélt arról, hogy Tiszaújvárosban kialakult egy gócpont . Most már azonban közösségi terjedés van az országban, vagyis bárki, bárhol megfertőződhet, de emellett is kialakulhatnak gócpontok. A tiszaújvárosi építkezésen számos fertőzöttet találtak.

Müller Cecília közölte, hogy 242 ember tesztje lett pozitív az építkezésen dolgozók közül.

Emellett 173 embert szoros kontaktnak minősítettek. Úgy fogalmazott, hogy ezt menedzselni nagy kihívás, és rendkívül fontos, hogy elkülönítsék az embereket. Emiatt elkülönítették az igazolt fertőzötteket és a kontaktszemélyeket, hogy ne vigyék be a városba a fertőzést.

– Ez egy rendkívül nehéz feladat, de fegyelmezetten zajlik az izoláció – jelentette ki.

A pozitív esetekre szűréseken derült fény. Súlyos, vagy középsúlyos megbetegedésekkel egyelőre nem kell számolniuk, egy fő került kórházba. Megemelték a helyi kórház kapacitását, a honvédség pedig végzi a fertőtlenítést. Újságírói kérdések: Igaz-e az, hogy az orvosokat arra kérték, hogy a javasoltnál tovább viseljék az FFP-maszkokat? Müller Cecíliának nincs tudomása ilyen levélről, közölte, hogy a védőeszközök rendelkezésre állnak. Müller Cecíliát arról kérdezték, hogy van-e egységes szabályozás arra, hogy az iskoláknak milyen lépéseket kell megtenniük fertőzés esetén, miért nem zárt be mindegyik iskola, ahol megjelent a vírus. Emlékeztetett arra, hogy az iskolák kaptak egy ajánlást a minisztériumtól, de emellett az intézmények mindig a helyi adottságoknak megfelelően intézkednek. Az aktuális intézkedéseket az szabja meg, hogy a járványügyi hatóság kit minősít szoros kontaktnak. Van olyan iskola, ahol a gyerekek el vannak választva egymástól, fizikailag is tudják tartani a távolságot, és nem mindig minősül egy egész osztály szoros kontaktnak. Aki másfél méteren belül zárt helyiségben hosszasan tartózkodik egy fertőzöttel, az nagy valószínűséggel szoros kontakt lesz. Ugyanez igaz a családtagokra is, de ezekről minden egyes esetben a járványügyi hatóság dönt. Gál Kristóf elmondta, hogy a munka miatt ingázókra két fontos szabály vonatkozik. Akár Magyarországról ki, akár be akarnak lépni, az országhatártól 30 kilométeres szakaszon belül kell tartózkodniuk, és 24 órán belül el kell hagyniuk Magyarországot, vagy a szomszédos országot. Müller Cecília érdeklődésre azt válaszolta, hogy szerinte kézben tartják a járványt a hatóságok, mindenki végzi a dolgát. Minden gyanús esetet kivizsgálnak, és akinek szüksége van rá, hozzájut az ellátáshoz. A koronavírusos betegek ellátását kijelölt intézmények végzik, a személyzetet akár kirendelésekkel biztosítják. Az országos tisztifőorvos nem javasolja a védőkesztyűk használatát a tömegközlekedési eszközökön, sokkal hatékonyabbnak tartja a belső tárgyak és terek rendszeres fertőtlenítését, illetve a gyakori kézmosást. A kesztyű használata hamis illúziót kelt, és nem lehet fertőtleníteni. Ahogy mondta, a gumikesztyű az egészségügyi ellátásban, a szociális intézményekben a betegek ellátásakor szükséges. Gál Kristóf a karantén rendőri ellenőrzéséről azt mondta, hogy úgy ellenőrzik a rendőrök a karantént, hogy az ne sértse az elkülönítésre kötelezettek magánélethez való jogát. Aki pedig az elektronikus ellenőrzéshez letöltötte az appot, ahhoz személyesen nem kell kivonulniuk a rendőröknek. Müller Cecília arra a kérdésre, hogy indokolt-e kórházból hazatért idős betegnél PCR-tesztet végezni, azt válaszolta, hogy a betegségtől függ. Ha koronavírussal összefüggésben volt bent, akkor mindenképpen ajánlott a teszt elvégzése, de ha inkább hazamenne és jól érzi magát, akkor otthonában kell tíz napra karanténba vonulnia. Az országos tisztifőorvos hozzátette, hogy ha más miatt volt kórházban, akkor erre nincs szükség. Ez az ajánlás, de a kórházak egyedi döntéseket hoznak.