Rálőttek a volt kirgiz elnök gépkocsijára

Kezd erőszakba torkollni a belpolitikai válság.

- jelentette az Inferfax orosz hírügynökség az ellenzéki politikus tanácsadójára, Farid Nyijazovra hivatkozva. A hírügynökségi jelentés szerint két másik ellenzéki politikus, Omurbek Babanov és Szapar Iszakov is a gépkocsiban ült. A merényletkísérletet a biskeki Ala Too téren követték el, ahol - mint arról a Népszava is beszámol t -pénteken napközben összecsaptak a Szadir Zsaparov ellenzéki vezető és a volt elnök mellett tüntetők. A két politikust kimenekítették a térről.