Összeütközött két kisrepülő Franciaországban, öten meghaltak

Új ballisztikus rakétákat vonultattak fel éjjel Észak-Koreában, a kommunista párt megalakulásának 75. évfordulóján.

Észak-Korea katonai felvonulást tartott interkontinentális ballisztikus rakétákkal péntek éjjel, alig néhány héttel az amerikai elnökválasztás előtt – adta hírül szombaton a BBC. Megjegyezték: ilyen rakétákkal nem parádéztak Phenjanban azóta, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető 2018-ban megtartotta első csúcstalálkozóját. Külföldi médiumokat nem engedtek be az eseményre, így az elemzők a felvonulás értékeléséhez szerkesztett állami televízió felvételeire támaszkodhattak. Az MTI információi szerint bemutattak új típusú rakétát is, amelyet egy legalább 22 kerekű járművön szállítottak, és nagyobb volt bármely korábban bemutatott „társánál”. Az észak-koreai állami televízió felvételei szerint a kommunista ország egy új típusú, tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakétát is közszemlére tett, amely a Pukgukszong-4 nevet kapta.



Minden eddiginél nagyobb interkontinentális ballisztikus rakéta Fotó: - / AFP

Észak-Korea több mint fél éve nem hajtott végre tesztet ballisztikus rakétákkal. A nagyszabású katonai parádét a sztálinista állampárt, a Munkapárt 75 évvel ezelőtti megalapításának évfordulója alkalmából tartották. Műholdképek tanúsága szerint több ezer katona masírozott végig Phenjanban az államalapító Kim Ir Szenről elnevezett téren az unoka, a 2011 óta hivatalban lévő észak-koreai vezető, Kim Dzsong Un előtt.

Kim az ünnepségen bocsánatot kért az észak-koreaiaktól azért, mert nem sikerült javítania életszínvonalukon. Ezért a nemzetközi szankciókat, az országot sújtó tájfunokat és a koronavírus-járványt tette felelőssé.

Azt is hangoztatta, hogy eddig egyetlen észak-koreainak sem volt pozitív a koronavírus-tesztje. – Bár a felvonulás képei szerint senki nem viselt maszkot, az eseményen a szokásosnál jóval kevesebb ember vett részt - írja az AFP hírügynökség. „Jó egészséget kívánok a világ minden olyan emberének, aki küzd a gonosz vírussal” – mondta Kim Dzsong Un.



Kim Dzsong Un szerint Észak-Koreában nincs koronavírus Fotó: - / AFP

A diktátor beszédében még abbéli reményét is kifejezte, hogy „Észak- és Dél-Korea a járvány lecsengését követően újra szövetségre léphetnek”. Ugyanakkor leszögezte: nem hagynak fel „a nemzetvédelmi kapacitások és a háborús önvédelmi elrettentő eszközök” fejlesztésével, ugyanakkor megígérte, hogy „nem használják megelőző csapásmérésre” az ország katonai erejét. A BBC megjegyzése szerint a péntek éjjeli felvonulást hetek óta gyakoroltatták az emberekkel, és értesüléseik szerint Észak-Korea határán tűzparancs van érvényben. A Népszava is beszámolt arról szeptember végén, hogy az észak-koreai diktátor bocsánatot kért a dél-koreai néptől, miután északi katonák a héten agyonlőttek egy dél-koreai tisztségviselőt, aki északi vizekre tévedt.