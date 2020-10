Pszichológusok tömege állt ki a Meseország mindenkié mellett

1252 beteget ápolnak kórházban, közülük 138-an vannak lélegeztetőgépen.



1068 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 37 664 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 21 beteg – tizenheten közülük hetven év felettiek – így az elhunytak száma 954 főre emelkedett, 10 848-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 25 862 fő – közölték vasárnap reggel a kormányzati tájékoztató oldalon. Az aktív fertőzöttek 33 százaléka, az elhunytak 46 százaléka, és a gyógyultak 32 százaléka budapesti. A kórházaknál elrendelt új, dinamikus adatszolgáltatás alapján 1252 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 138-an vannak lélegeztetőgépen – tették hozzá.

Ismét hangsúlyozták, hogy a járvány második hulláma zajlik Magyarországon. Nő a fertőzöttek száma, és ezzel együtt akár egy napon belül is dinamikusan nő és változik a kórházi ápolást igénylők és a lélegeztetett betegek száma is. Ezért, ahogy az az Operatív Törzs sajtótájékoztatóin elhangzott, az egészségügyi védekezés, a kórházi munkaszervezés és az esetleges vezénylések hatékony megszervezése érdekében a kórházaktól még teljesebb körű, valós idejű adatszolgáltatást kértek a kórházban ápolt koronavírusos betegek és a lélegeztetést igénylők számáról. Felhívták a figyelmet, hogy kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárló központok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. 23 óra után a vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket be kell zárni. Kérték, hogy a közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. „Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme. Az időseket is kérjük, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van érvényben. Az idősotthonok fenntartóinak pedig mindent meg kell tenni a fertőzések elkerüléséért. Ha egy szociális intézményben vagy bárhol más közösségben gócpont alakul ki, akkor a járványügyi bevetési egység megteszi a szükséges intézkedéseket” – írták.