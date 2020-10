Kásler intézete szerint Lázár Ervin és A hétfejű Tündér "konzumidiótákat termel a gazdasági háttérhatalom céljaira"

Úgy tűnik, nincs fék a rettegők vonatán.

Kezdenek teljesen elszabadulni az indulatok a Dúró Dóra-féle mesekönyvdarálás óta. Mint arról lapunk is beszámolt, a szélsőjobboldali politikus pénteken újabb alkotást semmisített meg. A mesekönyvellenes hangulathoz a kormánypártok hivatalos és nem hivatalos szereplői is adják a tempót. Ennek legújabb bizonyítéka a hatalom egyik kevéssé ismert oldalán, a vasarnap.hu portálon megjelent írás , amelyet Deák-Sárosi László filmesztéta, költő, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa jegyez. Az új célpont pedig Lázár Ervin: A hétfejű tündér című mesekönyve.

A szerző arra jut, a kötetben olyan képzavarok vannak, amelyek káros hatással vannak a gyermekek fejlődésére.

Kifejti, őt magát mindig is taszította Lázár Ervin mesevilága, a hétfejű tündér pedig különösen. Mivel egy kilenc éves gyerek nem képes az absztrakt értelmezésre és a kritikai gondolkodásra, ezért a meseíró képzettársításai indokolatlanul összezavarják a gyerekeket. "Érdekesnek, viccesnek találja, hogy egyszer csak a sok jó tündér és még több hétfejű sárkány után (akik már a könyökén jönnek ki) itt egy remek lelemény, a hétfejű tündér. Azt hiszi, valami újat, érvényeset kapott, de valójában nem, ez csak egy öncélú és zavaró társítás. Van némi humor is benne, hiszen össze nem illő dolgok társulnak, de ennél nem történik több – s ha mégis történik, az csak még rosszabb". Deák-Sárosi szerint "fogalomzavart és értékvesztést" is eredményezhet egy gyerekben ez a kép, ráadásul furcsa mesefigura kiterjedő károkat tud okozni, mivel a "sok jó mese tanulságát rontja el a 'hétfejű tündér' és sok más képtelen alakzat". Egy újabb mélységbe bukva a szerző a fába szorult féreg meséjén is értetlenkedik, majd levonja azt a következtetést, hogy azok a felnőttek, akik képesek nevetni Lázár Ervin öncélú képzelettársításán, megrekedtek fejlődésük egy korábbi szakaszában. Dolgozatát egy olyan gondolatmenettel zárja, amelyet jobb idézi minden különösebb kommentár nélkül, annyira döbbenetes:

"Léteznek tehát ilyen hasznos idióta írók és olvasók, akiket a konzumidiótákat kitermelő gazdasági háttérhatalom fel tud használni saját céljaira. Akik még vagy már nem értek el a formális műveletek szakaszába, illetve a kritikai reflexiónak egy szintjére, vagyis az arányosság és a fokozatosság józan paraszti ésszel is belátható állapotába, azokkal bármi elfogadtatható, még az is, ami a saját érdekükkel szemben áll."