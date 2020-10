Timmermans: Az OLAF jelentéseit látva van okunk, hogy óvatosak legyünk, különösen Magyarország esetében

A Vasárnap.hu-t a Kovács K. Zoltán Alapítvány tartja fent. A néhai kereszténydemokrata politikusról elnevezett szervezet keresztény médiafelület megteremtésével és könnyűzene támogatásával foglalkozik – mindehhez komoly állami támogatást kaptak.

Hadjárat indult a napokban több mesekönyv ellen is, amiért meleg szereplők is feltűnnek bennük. Előbb a Mi Hazánk politikusa, Dúró Dóra semmisített meg köteteket, majd akciójára rácsatlakozott a Fidesz, még Orbán Viktor is megszólalt , azt követelve: „Hagyják békén a gyerekeinket!”. A KDNP-közeli portál, a Vasárnap.hu-n pedig az egyik véleményszerző, Deák-Sárosi László, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársa odáig jutott, hogy még Lázár Ervin történetei is „fogalomzavart és értékvesztést” okozhattak a gyerekek fejében. A 2018-ban induló portált a Kovács K. Zoltán Alapítvány tartja fent. A néhai kereszténydemokrata politikusról elnevezett szervezet keresztény médiafelület megteremtésével és könnyűzene támogatásával foglalkozik – mindehhez komoly állami támogatást kaptak. A Miniszterelnökség júniusban 38 millió forintot küldött az alapítványnak „a keresztényüldözéssel kapcsolatos kommunikáció elősegítésére”. A szervezet beszámolója szerint a Bethlen Gábor Alapkezelő két tételben összesen 104 millió forintos támogatást ítélt meg nekik 2019 áprilisa és 2020 márciusa között. 100 millió forintot utalt az alapítványnak tavaly az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) is a keresztény könnyűzene támogatására, a Miniszterelnökség pedig 2019-ben 21,5 millió forinttal segítette a keresztényüldözésről szóló kommunikációt. A témával az egykor önálló honlapként, most a Vasárnap aloldalaként üzemelő S4C (Stand for Christians) foglalkozik – róluk a Népszava írta meg , hogy egy cikkben a leprásokhoz hasonlították a melegeket. A dologi kiadások között az alapítvány beszámolójában tavaly közel 27 millió forint elköltését tüntette fel, 20,4 millió forintot az S4C aloldal működésére szántak; de az állami támogatásból költöttek számítógépekre és egy Digitális Fatányéros fantázianevű, határon túli médiatalálkozó megszervezésére is, melynek a neten nem találtuk nyomát. Idén augusztusban pályázatot írtak ki a keresztény könnyűzenei képzések támogatására, de ennek keretösszege csak 4,7 millió forint volt – az Emmi által erre a célra utalt pénz töredéke. Az alapítvány többszöri megkeresésünkre sem árulta el, mire fordították a támogatások fennmaradó részét. Ennél valamivel közlékenyebb volt Vágvölgyi Gergely, a Vasárnap főszerkesztője, egyúttal a S4C aloldal rovatvezetője: mint elmondta, a Stand For Cristians magyar és a külön angolul is felületét ő és öt munkatársa kezeli, munkájukat egy angol nyelvi lektor is segíti. Érdekes, hogy miközben Vágvölgyi „munkatársakat” emleget, az alapítvány beszámolója azt állítja, 24 „önkéntes” tevékenykedik náluk.