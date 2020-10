Müller Cecília elmondta, miért kerül kórházba egyre több fertőzött

A köznevelésért felelős államtitkár szerint az őszi szünet kisöpörheti a vírust a fertőzött intézményekből.

Az iskolákban korábban bevezetett preventív intézkedések elegendőek a koronavírus elleni védekezéshez – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Hozzátette, az iskoláknak sikerült megszervezni például a testhőmérséklet-mérést, amihez 41 ezer digitális hőmérőt biztosított a kormány és a legnagyobb épületekben hőkapukat is felszereltek. Kitért arra is, az őszi írásbeli érettségiket a tavasszal már bevált módszerrel szervezik meg, vagyis kis csoportokban, a távolságtartás szabályait betartva vehetnek részt ezeken a diákok. Ugyanakkor – hívta fel a figyelmet – a szóbeliket most megtartják. Sokkal több intézményt vontak be a lebonyolításba, így kisebb csoportokban vizsgázhatnak a diákok. Elmondta azt is, 24 óvodában van rendkívüli szünet , ami a csaknem 3000 ilyen intézménynek a 0,81 százaléka, 17 (0,55 százalék) iskola zárt be ideiglenesen és 102 (3,31 százalék) további olyan iskola van, ahol tantermen kívüli digitális oktatást vezettek be, jellemzően egy-két osztályban. Maruzsa Zoltán jelezte, két hét múlva, október 23-tól őszi szünet lesz az iskolákban, ami alkalmas lehet arra, hogy a fertőzött intézményekből „kisöprődjön” a vírus. Múlt héten írtunk arról , hogy miközben a kormányzat az egyik amerikai fotóügynökség ingyenes képével igyekszik bemutatni új kampányában, hogy a hazai intézkedéseknek hála a koronavírus elleni védekezés nem is lehetne sikeresebb a magyar oktatási intézményekben, azok, akik nem csak a hivatali íróasztalok mögül élik át az eseményeket, teljesen mást tapasztalnak . Bár a hivatalos statisztikák alapján a fertőzöttségi adatok valóban alacsonyak, az iskolákból érkezett visszajelzések szerint ebben nagy szerepe lehet a széleskörű tesztelés és kontaktkutatás hiányának.