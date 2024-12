Így lett pokol a kőolajparadicsomból

Venezuela a világ kőolajban leggazdagabb országa, amely most mégis a politikai és gazdasági összeomlás szélén áll. Sőt. Egyesek szerint az összeomlás már be is következett. Naponta tízezrek próbálnak átjutni a határon. A Vasárnapi Hírek tudósítója a szomszédos Bolíviában egy Venezuelából menekült asszonnyal beszélgetett, de közben az is kiderül, mi vezetett a dél-amerikai ország csődjéhez.