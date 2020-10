Bezárják az általános iskolákat és a vendéglőket Csehországban

Kiskorúakkal szembeni szexuális visszaélés miatt kezdődött per a vatikáni bíróságon.

Egy jelenlegi papnak, Gabriele Martinelli egykori szeminaristának, valamint Enrico Radice atyának, volt rektornak kellett hétfőn megjelennie vádlottként a vatikáni bíróságon. A megkezdődött per első tárgyalásán a Vatikánváros területén található gyermekkollégiumban történt szexuális visszaélések ügyét tárgyalták, zárt ajtók mögött. Ez az első alkalom, hogy a gyermekekkel szemben elkövetett visszaélés a Vatikán területén történt. Rendkívülinek számít, hogy a papokat érintő ügyet nem a hittani kongregáció, hanem a vatikáni bíróság tárgyalja. A pápai állam ügyészsége 2019-ben indított vizsgálatot a többek között az olasz sajtóban megjelent vádak alapján. Gabriele Martinellit kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális erőszakkal vádolják, a tizenkét éven át rektor Radice atyát pedig az ügyek elhallgatásával.



A Szent Péter-bazilika ministránsai

A visszaélések a Szent X. Piusz pápáról elnevezett, úgynevezett élőszemináriumban történtek. Az intézmény 1965 óta a Vatikán területén működik, nem messze a Ferenc pápa lakhelyeként ismert Szent Márta háztól. A kollégiumot felső tagozatos általános iskolás és gimnazista fiúgyerekek számára hozták létre, akik papi szolgálatra készülnek. A kollégium tagjai szoktak ministrálni például a Szent Péter-bazilikában bemutatott miséken. A vizsgált ügyek 2012 előtt történtek, amikor a most harminc éves Gabriele Martinelli az intézetben élt, először gyermekként, később szeminaristaként. Pappá 2017-ben szentelték fel. Az áldozatok tanúvallomása szerint a pap már intézeti gyerekként is szexuálisan visszaélt a kisebbekkel. Az intézet három egykori lakója is tanúvallomást tett a vádlottal szemben, közöttük egy lengyel fiú, aki 2009 és 2014 között élt a kollégiumban.