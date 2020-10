Egy börtönben ülő ellenzéki nem volt hajlandó találkozni Lukasenkával

Marija Kalesznyikavának felajánlották a lehetőséget, ő azonban nem élt vele.

Minderről a politikus ügyvédje számolt be az Echo of Moscow független rádiónak.

– szemlézi az interjút a fehérorosz tut.by hírportál . A bebörtönzött ellenzéki politikus nem értette, miért most akar beszélni velük az elnök, miközben mindenki vagy börtönben van, vagy kiutasították az országból. Ráadásul a férfiak nem is mutatkoztak be. Erre válaszul azt ígérték, hogy ezt megteszik, csak bízzon meg bennük és tartson velük. Kalesznyikava ugyanakkor úgy ítélte meg, az intézetben jelenleg nagyobb biztonságban van, mint hogy ha idegenekkel utazna, ezért maradt a cellájában. Mint arról a Népszava is beszámolt , a fehérorosz diktátor valóban felkereste az ellenzéki politikusokat a börtönben, ahol állítólag az alkotmánymódosításról tárgyalt velük. Hatalom közeli források mindenesetre azt közölték, hogy a megbeszélés négy és fél órán át tartott a helyi KGB intézményében. Lukasenko az egyeztetés végén állítólag azt mondta, hírek szerint azt mondta, hogy az alaptörvényt nem az utcán szokás írni.