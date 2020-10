Ellenzéki vezetőket keresett fel a börtönben Lukasenko

Hatalom közeli források szerint a megbeszélés négy és fél órán át tartott.

A belorusz elnök a börtönben kereste fel az ellenzék több vezetőjét, valamint a választás után létrejött Koordinációs Tanács több tagját, és állítólag az alkotmánymódosításról tárgyal velük. Így Babarikóval, a volt bankelnökkel, aki éppen azért került rács mögé, mert indulni akart a választáson Alekszandr Lukasenko ellen. Kormányellenes körök ugyanakkor teljesen abszurdnak nevezik a helyszín megválasztását egy ilyen konzultációhoz. Hatalom közeli források mindenesetre azt közölték, hogy a megbeszélés négy és fél órán át tartott a helyi KGB intézményében – írja a Spiegel. Az eseményről fényképek is megjelentek, az egyiken az államfő pulóvert visel, és egy virágokkal díszített asztalnál ül a cellákból felhozott rabokkal. Hírek szerint azt mondta, hogy az alaptörvényt nem az utcán szokás írni. Az országban augusztus vége óta folyamatosan zajlanak a tiltakozások. Közben az ellenzék vezére, aki litvániai emigrációba vonult, 134 nap után most először telefonon beszélhetett a férjével, akit szintén bezártak, mert ő is meg akarta mérettetni magát az urnáknál, de megtagadták tőle a lehetőséget. Németország és több más uniós tagállam példáját követve, ideiglenesen Nagy-Britannia is hazarendelte nagykövetét Minszkből. A Johnson-kormány ily módon kívánja kifejezni szolidaritását Lengyelországgal és Litvániával, miután mindkettő kénytelen volt visszahívni egy sor diplomatáját Fehéroroszországból. A Lukasenko-rezsim a kiutasításokkal akart bosszút állni, amiért Varsó és Tallinn befogadott jó pár belorusz ellenzékit.