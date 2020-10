Simonka György mindent tagadott a tárgyalásán

A fideszes képviselő és társai elleni vád szerint összesen 1,4 milliárd forint kárt okoztak Simonkára 8,5 évi fegyházbüntetés is várhat.

Megkezdődött a Fővárosi Törvényszéken az a büntetőper, amelyben Simonka György fideszes országgyűlési képviselőt és 32 társát vádolják. A politikus nyolc és fél évi fegyházbüntetést is kaphat, valamint az ügyészség 850 millió forintos vagyonelkobzásra tett javaslatot a bíróságnak arra az esetre, ha Simonka elismeri a vádiratban foglaltakat és lemond a védekezés lehetőségéről. Ezt a fideszes politikus az előkészítő ülésen és a mostani tárgyaláson sem tette meg – számolt be róla a hvg.hu . Simonka György és 32 társa ellen a Központi Nyomozó Főügyészség bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot, a Magyar Termés TÉSZ Kft. és Paprikakert TÉSZ Kft-nél feltárt szabálytalanságok miatt. A vád szerint összesen 1,4 milliárd forint kárt okoztak. A hvg.hu arról számolt be, hogy Simonka György nem járult hozzá, hogy a bírósági tárgyaláson felvételek készüljenek róla, és írásbeli vallomását is a bíró olvasta fel. Ezt megelőzően a képviselő mindössze annyit mondott, hogy a nyomozás során többször tett vallomást, az ügyészség minden kérdésére válaszolt írásban és szóban is, ezeket továbbra is fenntartja. Kijelentette, hogy a média komoly nyomás alá helyezte őt és családját is az elmúlt időszakban, ezért nem tesz szóban vallomást és kérdésekre sem válaszol.