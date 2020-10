Nincs net az SZFE épületeiben

Épp akkor kapcsolták le, amikor kezdődött volna a hallgatói fórum.

Az egyetemfoglalók megerősítették a portálnak, hogy ugyan látják a wifi-hálózatot, de az az épületekben – és a kollégiumban – nem működik. Elmondásuk szerint korábban már előfordult, hogy technikai hiba lépett fel, ám azt furcsa véletlennek tartanák, ha valamilyen hiba miatt mindkét épületben most egyszerre tűnt volna el a net. A hallgatók 18 órakor kezdtek volna el fórumozni, amelyhez elengedhetetlen az internethozzáférés. A vírushelyzet miatt ugyanis legfeljebb hetvenen lehetnek bent az Ódry Színpadon, így aki nincs jelen, videochaten keresztül tud bekapcsolódni. A kedd esti fórumot mobilinternet segítségével tartják meg. Az SZFE új vezetése kedden jelentette be, hogy befejezettnek tekintik a „tanköztársaságot” , attól a továbbiakban elhatárolódnak, annak infrastrukturális és pénzügyi feltételeit nem biztosítják. A Szarka Gábor kancellár és a két rektorhelyettes által aláírt közlemény szerint a kancellár az üzemeltetőn keresztül gondoskodik arról, hogy az egyetem létesítményei visszaálljanak a „tanköztársaság” bejelentése előtti működési rendre. A kommunikében leszögezték azt is, hogy az egyetem valamennyi munkavállalójának, oktatójának és hallgatójának a nevét vállalva kell nyilatkoznia a kialakult helyzetről.