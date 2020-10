Tévéfilmes támogatást kapott Vidnyánszky, Eperjes és Kovács Ákos

New York állam kormányzója miatt vonult vissza Hollywood – állítja Mooky Greidinger, a Cineworld Group igazgatója, aki ideiglenesen bezárta az összes brit és amerikai multiplexét. A cégcsoport magyar érdekeltsége, a Cinema City ezzel szemben nyitva marad. Sőt, épp most nyitott új mozit.

Futótűzként terjed el a hír, hogy a világ második legnagyobb multiplex hálózata, a Cineworld Group nemrég bejelentette: ideiglenesen bezárják az összes mozijukat az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban. A hír közvetve és közvetlenül is érintheti a magyar mozipiacot, hiszen annak mintegy kilencven százaléka a Cinema City nevű cég kezében van, mely a Cineworld csoport tagja. Buda Andrea, a cég PR és marketing igazgatója lapunk megkeresésére azt mondta: Magyarországot nem érinti a bezárás, itthon egészen addig nyitva tartanak, amíg ad abszurdum az operatív törzs hatóságilag el nem rendeli a mozik újbóli bezárását, mint az első hullám idején. A tengerentúli médiában breaking news volt a Cineworld lépése és annak igazgatója, Mooky Greidinger nyilatkozatai. Egyrészt a mozikat olyan szupermarketekként jellemezte, melyek nem árulnak ételt – ezzel utalva, hogy Hollywood kihátrált a multiplexek mögül a bemutatóik folyamatos eltolásával. A stúdiók döntését ráadásul megérti, minden probléma gyökerének Andrew Cuomót, New York állam demokrata párti kormányzóját tartja, aki jelen állás szerint idén nem nyitná meg a New York-i mozikat. Ez pedig kihatással van a világra: ha a legfontosabb piac legfontosabb szegmense zárva van, akkor garantált a patthelyzet. Greidinger a Deadline című lapnak úgy nyilatkozott, többször is kereste Cuomót, hogy megbeszélje vele, hogy a mozi biztonságosabb, mint az éttermek, kaszinók és tekepályák, melyek üzemelhetnek, de a politikustól csak olyan üzenteket kapott vissza, hogy a „mozi nem fontos”. A szakember nehezményezte, hogy valós indoklást nem kapott, különösen, hogy világszerte mindenhol újranyitottak a mozik (még Kalifornia állam ötven százalékában is) és az elmúlt két hónapban sehol nem volt koronavírusos fertőzés a vetítőhelyeken. Ebben nagyban közrejátszott az amerikai mozikban alkalmazott úgynevezett „Cinema Safe” program. Ahogy Buda Andrea fogalmaz, ugyanaz a protokoll, mint az USA-ban, csak itt nincs ilyen hangzatos elnevezése. Azaz a jegyfoglaló rendszer automatikusan kihagy egy-egy ülést vásárlásonként, a sorok közötti távolság minimum 1,2 méter, az alkalmazottaknak maszkot (illetve akik élelemmel is dolgoznak, plusz gumikesztyű) és szeptember vége óta a nézőknek is kötelező a maszk viselése. Hovatovább egy moziban az emberek nem egymással szemben ülnek, mint az éttermekben, hanem csak és kizárólag egymás mögött, így tulajdonképpen a multiplex a legbiztonságosabb szórakozóhely jelenleg. Különösen, hogy a szabályok betartását a kormány döntése alapján már a rendőrség és egyéb önkormányzati szervek is ellenőrizhetik. Kérdés azonban, hogy ha nincs hollywoodi film, hogyan él túl a mozi. A legutóbbi hétvége adatai szerint bő ötvenezer mozijegy fogyott Magyarországon, pontosan egy évvel ezelőtt ez a szám csaknem százhúszezer volt. Greidinger szerint a cégcsoporton belül minden egyes ország külön analízist igényel és felértékelődik a nemzeti filmipar. A magyarországi helyzettel kapcsolatosan Buda Andrea elmondta, hogy fontosak a hazai produkciók, így például a Lóth Balázs rendezte Pesti balhé mintegy százezer nézője erős tényező és több magyar film is érkezik még a mozikba – igaz, a Herendi Gábor jegyezte Toxikómát elhalasztották, pedig ezt a filmet nyilván minden hazai mozis várta. Mindemellett fontos tény – tette hozzá Buda Andrea –, hogy a magyar közönség annyiban más az amerikaitól és a brittől, hogy európai filmekre is szívesen beülünk – ezek pedig most még fontosabb szerephez jutottak az előző hónapokban. Továbbá létfontosságú, hogy a novemberre és a decemberre tervezett bemutatók a helyükön maradjanak, különösen olyan közönségvonzó címek, mint a Wonder Woman 1984 vagy a Halál a Níluson. Példaképpen felhozható a Tenet, mely az eddigi legtöbb nézőt vonzó Christopher Nolan film lett a hazai mozikban, csak éppen az amerikai piacon nem teljesített túl jól a már említett mozibezárások miatt. A mozisok és a forgalmazók a karácsonyi és szilveszteri időszakban nagyon bíznak, ilyenkor egy hétvége négy-ötszázezer nézőt is jelentett pre-covid időszakban. Mai körülmények között már ennek a fele is jól hangozna.