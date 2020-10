„Az életünkkel játszanak” - dühödt dunaferres munkások tüntettek az orosz nagykövetség előtt

Hatalmas igényeket támaszthat a kormány lakásfelújítási programja, amely a korszerűsítési munkálatok árait is felverheti. Kérdés, honnan lesz elég burkoló vagy villanyszerelő?

Részletekben csepegteti a kormány az építőipar megsegítését és egyben a családok otthonteremtését szolgáló támogatásokról szóló információkat. A sort Orbán Viktor kezdte múlt héten, amikor bejelentette: januártól 2022. végéig ismét 5 százalékra csökken az újépítésű lakások áfája. Később jelezte: további családtámogatások, lakásfelújítási programok is lesznek, amelyekről Novák Katalin fog részletekkel szolgálni. A frissen kinevezett családügyi miniszter azóta azt is közölte: a családok otthonteremtési kedvezményét (csok) igénybevevők az 5 százalékos áfát is visszaigényelhetik majd. Szerdán pedig egy sajtótájékoztatónak nevezett eseményen jelentette be: szintén január 1-től a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási költségeinek felét legfeljebb 3 millió forintig átvállalja az állam. Ennek igényléséhez viszont nem kell csokot fölvenni. Jogszabálytervezetet eddig se az áfáról, se a lakásfelújítási programról nem hoztak nyilvánosságra. Az MTI tudósítása alapján így a miniszter szavaiból annyi tudható a programról, hogy a január 1-től megkezdett felújítások esetében a számlák alapján fogja visszautalni a pénzt az állam, legyen szó akár anyagbeszerzésről, akár munkaerőköltségről. Az energetikai korszerűsítéstől kezdve a fürdőszoba, a konyha vagy akár az egész otthon felújításáig bármilyen munkálatokra lehet támogatást kapni. Novák Katalin azt is megjegyezte: már most érdemes megállapodni a felújítást vállaló szakemberekkel, mivel feltehetően sokan kívánnak majd élni a lehetőséggel. A program szűk keresztmetszetét éppen ez jelentheti, hiszen már most is majdnem négy hónapot kell várni egy építőipari szakember megkeresése után a munka megkezdésére. A Mapei augusztusi felmérése szerint a válság előtti időkhöz képest a várakozási idő mindössze két héttel csökkent. Ennek az volt az oka, hogy a beruházások és felújítások kissé visszaestek, a külföldön dolgozó szakemberek pedig tömegesen települtek haza. Azóta viszont az Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetségének szeptemberi felmérésből kiderült, hogy a külföldön munkát vállaló magyar szakmunkások és mérnökök a nyári hónapokban visszautaztak nyugat-európai munkahelyükre, csak párszázan maradtak végleg itthon. Az építőiparban így továbbra is szakmunkás- és mérnökhiány van. A lakásfelújításoknál is a megfizethető áron, jó minőségben dolgozó szakemberekből van rendkívül kevés. Egy kőművesre 88, egy burkolóra 124, egy villanyszerelőre pedig 130 napot kell várni. Az otthonfelújítási programmal erre a piacra zúdulhat rá egy hatalmas, fizetőképesebb igény, ami jelentősen feltornászhatja az árakat. Így történt ez az elmúlt években a lakásárakkal is a csok bevezetésekor: a fizetőképes kereslettel együtt az árak is drasztikusan megugrottak. Mindez a gyermektelen lakástulajdonosoknak jelenthet a jövőben komolyabb lakásfelújítási költségeket, hiszen őket nem segíti majd az állami támogatás. Az otthonfelújítási program egyébként felülről nyitott lesz, Novák Katalin ígérete szerint a forrásokat az igényekhez igazítják. A KSH 2016-os mikrocenzusa szerint 1 millió 716 ezer családban élt gyermek. Ha mindegyik maximálisan kimerítené a keretet, akkor ez legalább 5 ezer milliárd forintos programot jelent. Ekkora igény ugyanakkor biztosan nem lesz, hiszen – bár a 4,4 millió hazai lakás többségén jócskán volna mit felújítani – a családok nem tudnak ehhez további 5 ezer milliárd forint önerőt hozzátenni.



Utólag fizet majd az állam Lényeges, hogy pontosan milyenek lesznek az otthonfelújítási program konkrét szabályai, hogy pontosan milyen munkákat lehet az államilag támogatott összegből finanszírozni. Az állami támogatások eddigi gyakorlata alapján valószínűleg a számlák alapján az állam utólag fizet az érintetteknek – véli Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Az ingatlanközvetítő portál és a cégcsoporthoz tartozó money.hu gyorselemzése szerint a januárban rajtoló program élénkülést hozhat a használt lakások piacán, és a személyi kölcsönök piacát is felpörgetheti. Sokan ugyanis eddig azért halogattak egy esetleges költözést, mert csak az olcsóbb, felújítandó lakásokra volt elég pénzük. Mások pedig azért nem kezdtek bele egy komolyabb, az energetikai rendszert is érintő felújításba, mert a szükséges összegnek csak egy része állt rendelkezésükre – magyarázta Balogh László. A felújításokra viszont szükség lenne, mert a lakások egy része nincs túl jó állapotban. Bár erről sincs pontos adat, az ingatlan.com szakértője szerint a lakások energetikai tanúsítványainak eredményeiből látható a nagyságrend. A Lechner Tudásközpont statisztikái szerint tavaly több mint 150 ezer energiatanúsítvány született lakásokra és szállásjellegű épületekre. Ezen lakások 41 százaléka az átlagosnál gyengébb besorolást kapott. Vagyis az érintett lakások felénél indokolt lehet egy felújítás. Miután az állami támogatást valószínűleg utólag folyósítják, azok a háztartások, amelyek megfelelnek a feltételeknek, de a teljes felújítás költségét nem tudják előre megfinanszírozni, ugyanakkor hitelképesek, a hiányzó részt személyi kölcsönből is előteremthetik. Németh-Simkó Judit, a money.hu kommunikációs vezetője szerint ezért a program - amennyiben a részletes szabályok megengedik - áttételesen a személyi kölcsönök piacát is élénkítheti. Az 1-3 millió forintos, 1-5 éves futamidejű személyi kölcsönök közül a legkedvezőbbek havi törlesztőrészlete 20-93 ezer forint között szóródik a futamidőtől és az összegtől függően.