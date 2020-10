Elmaradt fizetéseikért tüntetnek a Dunaferr dolgozói az orosz nagykövetségnél

Januártól igényelhető a költségek fele, legfeljebb 3 millió forintig.

Otthonfelújítási programot indít a kormány január 1-jétől – jelentette be a családokért felelős tárca nélküli miniszter szerdai budapesti sajtótájékoztatóján. Novák Katalin közölte, a legalább egy gyermeket nevelő családok otthonuk felújítási költségeinek a felét átvállalja az állam, legfeljebb három millió forintig. Bármilyen felújítást is tervez a család, azt támogatják, legyen szó energetikai korszerűsítésről vagy a fürdőszoba, illetve a konyha, vagy az önálló otthon felújításáról, beleértve az anyagbeszerzést és a munkaerőköltséget is. – A 2015-ben indított otthonteremtési program új elemének igénylésének nem feltétele a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) igénylése – fűzte hozzá a miniszter. A részleteket ismertetve elmondta: ha valaki 2021. január 1-je után felújításba kezd és gyűjti a számlákat, a költségeinek felét az állam visszautalja neki, legfeljebb hárommillió forintot. Novák Katalin szerint várhatóan néhány héten belül mindenki megismerheti a támogatás részletes feltételeit, de kiemelte: az otthonfelújítási program felülről nyitott lesz, a forrásokat az igényekhez igazítják. Azt is mondta, már érdemes most megállapodni a felújítást vállaló szakemberekkel, mivel feltehetően sokan kívánnak majd élni a lehetőséggel. A miniszter a napokban jelentett be egy másik otthonteremtési könnyítést is: januártól a csokkal vásárolt új építésű ingatlanoknál az 5 százalékos áfa visszaigényelhető lesz.