Merkely: A sikeres vakcináció eltakarítja a Földről a vírusfertőzést

A Semmelweis Egyetem rektora a gyorsan növekvő hazai esetszámot azzal magyarázta, hogy nem a vírus erősödött, hanem mi lettünk lazábbak itt Magyarországon.

Mivel az első hullámban nem volt olyan magas a megbetegedések száma, az első ijedtség után a koronavírus másodszori megjelenése nem váltott ki félelmet a lakosságból, ezért most sokkal kevésbé vagyunk fegyelmezettek – nyilatkozta a vasarnap.hu -nak Merkely Béla. A Semmelweis Egyetem rektora szerint a védőoltás lesz az igazi megoldás a Covid-19 ellen. Elmondta, hogy a Johnson&Johnson tesztelését megállították, de az reményre ad okot, hogy az egyik legnagyobb gyógyszergyártó cég, az AstraZeneca nagy valószínűséggel még októberben befejezi klinikai vizsgálatait, és novemberben megindul az egyik vakcina hatósági ellenőrzése. Közölte, hogy ezeken felül még hat különböző ígéretes szer van. Ha pedig az első engedélyeket decemberben megadják, akkor onnantól kezdve a tömegtermelés felgyorsul, és már csak az lesz a kérdés, hogy mennyit tudnak majd gyártani, és milyen gyorsan juttatják el világszerte az érintettekhez. Merkely Béla elmondta, hogy mivel az idősek és a krónikus betegek a legveszélyeztetettebbek, nekik kellene elsődlegesen biztosítani a védőoltást. Közvetlenül utánuk a betegek ellátásában mindennapos rizikót vállaló egészségügyi dolgozók jönnek. Megfogalmazása szerint a vírus vakcina nélkül csak óriási áldozatok árán tűnhetne le.

– A nyájimmunitás kialakulása nagyon magas halálozással járna. Jelenleg több mint egymillió halálesetről tudunk, miközben az átfertőzöttség a legtöbb országban csupán 10 százalék körül van. Nálunk ennél is kisebb az arány. Hatvan százalékos átfertőzöttség, szeropozitivitás kell ahhoz, hogy a nyájimmunitás működjön, tehát a jelenlegi 10 százalék nem elegendő ahhoz, hogy jelentősen csökkentse a fertőzések számát – állapította meg.

Merkely Béla Fotó: Népszava

Hozzátette, hogy mivel az eddigi tapasztalatok alapján a koronavírus nem mutálódik gyorsan, ezért meggyőződése, hogy „a sikeres vakcináció ezt a vírusfertőzést eltakarítja majd a Földről”. Merkely Béla beszélt arról is, hogy általánosan jellemző, hogy azokban az országokban, ahol az első hullám kicsi volt, a második hullám mindig komolyabb. Úgy látja, hogy Magyarországon is mivel az első hullám során nem volt olyan magas a megbetegedések száma, az első ijedtség után a koronavírus megjelenése nem váltott ki félelmet a lakosságból. Hozzátette, hogy Olaszországban pont fordított a helyzet: ott nagyon komoly járvány zajlott, így ők most sokkal fegyelmezettebbek. A gyorsan növekvő hazai esetszámot a rektor azzal magyarázta, hogy

