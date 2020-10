Honnan lesz pénz a lakásfelújítási programra?

A Demokratikus Koalíció Novák Katalinhoz fordul, hogy megtudja: uniós pénzből vagy hazai forrásból segítik-e a magyar családok otthonfelújítását.

Tisztázza a kormány, milyen forrásból költ a családok otthonfelújítási programjára – ezt követeli a Demokratikus Koalíció (DK) annak kapcsán, hogy Novák Katalin frissen kinevezett családügyi miniszter éppen akkor hirdetett lakásfelújítási programot, amikor az Európai Unió is bejelentette azt. Az Európai Bizottság szerda délben ismertetett programjának célja, hogy 35 millió európai épület felújításával és 160 ezer zöld munkahely megteremtésével a következő tíz évben az unió el tudja érni a kitűzött kibocsátás-csökkentést. Szerda reggel, nem sokkal az uniós program bejelentése előtt a magyar kormány is meghirdette a gyermekes családok otthonfelújításának támogatását. Novák Katalin közlése szerint januártól a gyermekes családok lakásfelújítási költségeinek felét 3 millió forintig megtérítené az állam. Ehhez össze kell gyűjteni a számlákat a munkálatokról, az állam pedig visszautalja a pénzt. Szavai szerint többek között az energetikai korszerűsítésekre is lehet majd támogatást kapni így. A program felülről nyitott lesz, és a miniszter ígérete szerint a forrást az igényekhez igazítják. Számításaink szerint így mintegy 5 ezer milliárd forintos programról lenne szó, ha a mintegy 1,7 millió gyermekes család mindegyike maximálisan kihasználná a lehetőséget. Ekkora igény azonban biztosan nem lesz, hiszen a 3 millió forint visszaigényléséhez előbb 6 millió forintot le kell tenni az asztalra, hiszen a költségek felét csak a benyújtott számlák alapján térítik meg utólag. Márpedig a jelenlegi helyzetben nem sok családnak lehet a zsebében 6 millió forintja. Novák Katalin azt nem árulta el, hogy a kormány milyen forrásból biztosítja a támogatást. A DK azonban szeretné tudni, hogy uniós pénzből vagy hazai forrásból segítik-e a magyar családokat. Kérdéseiket ezért a miniszternek és az Európai Bizottságnak is elküldik, hogy kiderüljön, Magyarországon uniós forrásból összesen hány épületet lehet majd korszerűsíteni.