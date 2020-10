Harag Anita az idei Margó-díjas

A kulcsok az üzemeltetéshez kerültek, és a zárakat is lecserélték.

Csütörtök délelőttre elzárták a gondnokok a Színház- és Filmművészeti Egyetemen az Ódry Színpadot az egyetemfoglalók elől. Eddig a hallgatók ott tartották a fórumaikat – írja a 444 . Szarka Gábor gépesített lövész végzettségű kancellár szerdán beszélt arról, hogy az internet lekapcsolásánál messzebb is kész elmenni, hogy felszámolja a hallgatói ellenállást az intézményben. A kulcsok az üzemeltetéshez kerültek, és a zárakat is lecserélték, így a diákok már nem tudnak bemenni. Emellett az internetmegvonáson is szigorítottak: a Vas utcai épületben leszerelték a portról a hálózati kábelt, így ott már nem tudnak fellépni a hálózatra. A wifi a Szentkirályi utcai épületben továbbra sem elérhető, de ott legalább a vezetékes internet működik reggel 7-ől este 6-ig. A hallgatók közölték, hogy az ilyen fegyelmező szándékú lépések ellenére sem adják fel a tiltakozást. Már vannak hősugárzóik arra az esetre, ha legközelebb a fűtést kapcsolnák ki. Szarka Gábor az RTL Híradónak elismerte, hogy ő kapcsoltatta ki az internetet az egyetem kollégiumában, és leszögezte, hogy a lehető legtovább el fog menni a tekintetben, hogy ezt a fajta belső anarchiát megszüntesse. A diákok viszont szerda délutáni sajtótájékoztatójukon bejelentették, hogy „a tanköztársaságot betiltani nem lehet, feltételeit rajtunk kívül senkinek sem feladata biztosítani”.