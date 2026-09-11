A rekordszámú nevezésből választotta ki az előzsűri a 2026-os Margó-díj tíz döntős kötetét. A legjobb első prózakötetnek járó elismerésért versenyben maradt könyveket a Margó-díj zsűrije, Halász Rita, Horváth János Antal, Károlyi Csaba, Oltai Kata, Valuska László olvassa.
Kitelepítés című regényével Visky András nyerte el idén a legjobb első prózakötetesnek járó Margó-díjat, amelyet a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár megnyitóján adtak át.
Látlak című könyvével Vonnák Diána nyerte el idén a legjobb első prózakötetesnek járó Margó-díjat.
Mély levegő című könyvével Halász Rita nyerte el a legjobb első prózakötet szerzőjének járó, hetedik alkalommal átadott Margó-díjat, amelyet csütörtökön délután adtak át az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon.
Tizenkilenc alkotót jelöltek a legjobb első prózakötet szerzőjének járó elismerésre.
A legjobb elsőkötetes prózaírónak járó díj nyertese 500 ezer forintot, próbafordítást és 15 millió forint értékű médiatámogatást kap.
Totth Benedek Holtverseny című regénye kapta a legjobb első prózakötetért járó Margó-díjat, amelyet először adtak át. Az elismerést a 37 éves író a Margó Irodalmi Fesztivál különkiadásának záróprogramján, a Toldi Moziban vette át szombaton. A pályázatra 47 könyvet neveztek, a Könyvesblog online irodalmi újság előzsűrizésével tízre szűkült a lista.