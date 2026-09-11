Totth Benedek nyerte az első Margó-díjat

Totth Benedek Holtverseny című regénye kapta a legjobb első prózakötetért járó Margó-díjat, amelyet először adtak át. Az elismerést a 37 éves író a Margó Irodalmi Fesztivál különkiadásának záróprogramján, a Toldi Moziban vette át szombaton. A pályázatra 47 könyvet neveztek, a Könyvesblog online irodalmi újság előzsűrizésével tízre szűkült a lista.