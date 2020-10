Október 22-én átadják a 3-as metró felújított déli szakaszát

A kormány szívesen befejezné a biodómot, átalakítaná a belvárosi Duna-partokat, továbbvinné a budai fonódót és megépítené a Gellérthegyi siklót.

Egészen másként ítélte meg a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának mai ülését a kormány megbízásából tárgyaló Fürjes Balázs, Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár, illetve Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes. Fürjes szerint a megbeszélés sikeres volt, mivel számos kérdésben közös nevezőre jutottak, míg más vitás ügyeket végre sikerült lezárniuk. Ezek közé tartozik a Lánchíd felújítása, amelyhez a kormány 6 milliárd forint támogatást ígért, de az erről szóló kormányhatározatot eddig nem sikerült úgy módosítani, hogy kizárólag az átkelő rekonstrukcióra is felhasználható legyen. Az eredeti ígéret szerint a híd, az alagút és a 2-es villamos aluljárójának felújításához együtt adta volna a támogatást a kormány. Fürjes mindenkit újfent megnyugtatott: a főváros megkapja a pénzt, igaz csak a felújítás utolsó számlájára, miután a főváros kifizette az addigi munkálatokat. A kormány ragaszkodik ahhoz is, hogy a hídon legfeljebb 18 hónapig korlátozzák majd a forgalmat. Ez viszont minden bizonnyal drágítja majd a felújítást. A kormány támogatja a belvárosi rakpartok gyalogos és biciklibarát átalakítását, sőt olyannyira tetszik neki az ötlet, hogy át is venné a fővárostól három másik beruházással együtt. Így állami forrásokból fejeznék be a biodómot, vinnék tovább a budai fonódót a Műegyetem rakparton, illetve megépítenék a Gellérthegyi siklót is. Az átvállalt beruházások összértéke 55 milliárd forint lenne. Bár ezen volt némi polémia a sajtótájékoztatón. Az pedig már eldőlt, hogy a gödöllői HÉV és az M2-es metró összekötését célzó projektet átveszi az állam, lévén a HÉV üzemet Tarlós már korábban átadta. Kiss Ambrus nem tagadta, hogy a fővárost alaposan meglepte a kormány fenti javaslata, így az FKT ülésén nem tudtak azonnal választ adni a felvetésre. A fővárosi döntéshozatalt erős korlátok közé szorítja, hogy a kormány elutasított minden önkormányzati pénzügyek rendezésére irányuló városvezetői javaslatot. Így a kabinet nem hajlandó visszatérni a szolidaritási hozzájárulás Tarlós István főpolgármestersége idején fizetett 10 milliárdos összegéhez, hanem az öt évvel ezelőtt bevezetett képlet alapján az idén 12 milliárddal, jövőre 24 milliárddal többet vár a fővárostól. A kormány nem engedélyezi egy újabb 70 milliárd forintos hitel felvételét és nem támogatja a főváros budapesti nagyvállalatokat sújtó újraindítási adó bevezetését célzó felvetését. S hogy a kalodát még szűkebbre vegye: visszatáncolt a kormány attól a korábbi ajánlatból is, miszerint a Hermina garázsra adott 6 milliárdos támogatást a biodómra is elköltheti a fővárost. A kabinet nagy hirtelen rendkívül fontosnak tartja, hogy a Liget szélén parkolóház épüljön. Holott korábban Vitézy Dávid a Budapest Fejlesztési Központ vezetője is azt mondta: „A Hermina garázst tökéletesen kiváltja a kisföldalatti Mexikói úti végállomásánál építendő, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által jóváhagyott P+R parkolóház.” Kiss Ambrus a sajtótájékoztatón ismét elsorolta mindazon kormányzati intézkedéseket, amelyek súlyos lyukat ütöttek a főváros idei költségvetésén és fenntarthatatlan pályára állították azt a következő évekre. A főpolgármester-helyettes Fürjes Balázs optimizmusával ellentétben úgy ítélte meg, hogy a mai ülésen éppen a legfontosabb kérdésekben nem sikerült közelíteni az álláspontokat. A felek ugyanakkor megegyeztek abban, hogy a jövőre induló új uniós pénzügyi ciklus fővárost érintő forrásainak felhasználásáról egyeztetnek majd. A főváros hozzájárult a Közlekedési Múzeum Kőbányán történő felépítéséhez. A kormány pedig véleményezési jogot adott a fővárosnak a rozsdaövezeti akcióterületek kijelölésében. A nagykörúti biciklisávok és a Liget projekt ügyében viszont semmit sem közeledtek az álláspontok. A főváros ragaszkodik a kerékpársávokhoz, viszont nem járul hozzá a Nemzeti Galéria, az Innováció Háza és a Városligeti Színház felépítéséhez. A kormány pedig mindezeknek éppen az ellenkezőjét szeretné.