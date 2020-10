A WHO állítja, nem hatásos a koronavírus ellen a remdesivir

Egy egyelőre nem ellenőrzött vizsgálat eredményei alapján a Magyarországon is gyártott és alkalmazott hatóanyag nem csökkenti a Covid-19 halálozási kockázatát.

Alig vagy egyáltalán nem befolyásolja a koronavírussal kórházba került betegek halálozási kockázatát, és úgy tűnik, nem segíti a betegek gyorsabb felépülését a remdesivir hatóanyagú vírusellenes gyógyszer – közölte a CNN szerint az Egészségügyi Szervezet (WHO) egy 30 ország 11 ezer Covid-19 betegét vizsgáló tanulmány alapján.

Az eredmény a WHO szerint meggyőző és kiábrándító, mert eddig úgy tűnt, ez az egyetlen hatásos szer a koronavírus okozta betegség kezelésére, amelyet már több országban, Magyarországon is gyártanak és alkalmaznak.

A hatóanyagot kifejlesztő amerikai gyógyszercég, a Gilead szerint a WHO kutatása nem jelenti azt, hogy a Vekruly néven forgalmazott gyógyszer nem működik. A cég a közleményében kiemelte, hogy a kutatási eredmények nem megalapozottak, mert azokat nem tették közzé egyetlen, független szakértők által ellenőrzött, szakmai folyóiratban.

Korábbi, az Egyesült Államokban végzett kutatások azt mutatták, hogy az eredetileg a malária kezelésére kifejlesztett hatóanyag alkalmazása akár 50 százalékkal is csökkentheti a halálozás kockázatát és harmadára rövidítheti a súlyos Covid-19 betegek felépülési idejét.

A tanulmány a remdesivir mellett másik három korábban hatásosnak tartott hatóanyagot is vizsgált, de az eredmények szerint egyik sem segítette a betegeket abban, hogy tovább éljenek vagy hamarabb kijussanak a kórházból a WHO szerint.

Néhány napja mi is megírtuk , hogy már több magyar beteg is megkapta a kúraszerűen alkalmazható szert, amelyről korábban klinikai vizsgálatok igazolták, hogy a fertőzés korai stádiumában lerövidíti a kórházban töltött időt, csökkenti az oxigénszükségletet, felgyorsítja a tüdőkárosodás gyógyulási idejét, és csökkentheti a lélegeztetőgépre szoruló betegek számát. És a szakemberek ezt a hatást várják a súlyos állapotú betegeknél is.