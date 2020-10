A súlyos betegeket elkezdték kezelni a magyar fejlesztésű, koronavírus elleni szerrel

Az infektológus szerint ma már mindenhol arra törekszenek, hogy elkerüljék azt, hogy lélegeztetőgépre kerüljön a beteg, mert az ritka esetben jelent megoldást.



A kedd reggeli hivatalos adatok szerint 28 koronavírussal fertőzött ember halt meg egy nap alatt. Ennél többen eddig egyetlen nap sem hunytak el a járvány következtében Magyarországon. Pusztai Erzsébet infektológus az ATV Start című műsorában arról beszélt, hogy lehetett számítani arra, hogy a fertőzés egyre inkább érinteni fogja az idősebb korosztályt, és ezzel együtt megnő a kórházban kezeltek és a lélegeztetőgépen lévők száma. Megállapította, hogy a tesztelés nem csak azért fontos, mert izolálni lehet a fertőzötteket és fékezni a fertőzést, hanem azért is, mert, ha valakinek tünetei vannak, időben tesztelik és hamar kiderül, hogy koronavírusos, akkor hamarabb meg lehet kezdeni a kezelést. Elmondása szerint ma már mindenhol próbálják elkerülni, hogy lélegeztetőgépre kerüljön a beteg, mert mindenki tudja, hogy a lélegeztetőgép ritka esetben jelent megoldást.

– A gépre kerülők 60 százaléka meghal – jelentette ki.

Megjegyezte, hogy ma már több olyan készítmény van, amit, ha időben elkezdenek adni a betegnek, az fékezheti az állapotromlást. A koronavirus.gov.hu kedd reggeli adatai szerint kórházban 1519 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 160-an vannak lélegeztetőgépen. Pusztai Erzsébet óriási hibának tartja, hogy a mintavételt a mentőkre testálták. Úgy vélekedett, hogy inkább mintavételi pontokat kellene felállítani. Véleménye szerint nagyon komoly gazdasági következményei lehetnek annak, hogy az iskolás gyerekeket nem tesztelik, és annak is, hogy a legkisebb nátha esetén is otthon tartják 10 napra az iskolásokat. Az infektológus közölte azt is, hogy veszélyesnek tartja a tömegrendezvényeket, azokat szerinte le kellene állítani.