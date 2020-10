Biden szerint Magyarország totalitárius rendszer, Szijjártó visszavágott

Egyre több, Magyarországgal szomszédos országban és azokon túl is rekordok dőlnek meg a koronavírus-járvány második hullámában.

A koronavírusos betegek kezelésére kijelölt kórházak egyike teljesen megtelt az ukrán fővárosban – közölte pénteki online tájékoztatóján Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester. Eközben ismét csúcsot döntött az újonnan regisztrált fertőzöttek száma Ukrajnában, megközelítve a hatezret és egy nap alatt ismét több mint százan haltak meg. A Kijevi Közgazdasági Iskola szakértői legfrissebb előrejelzésükben azt prognosztizálták, hogy ha a kormányzat nem vezet be szigorúbb korlátozásokat a mostaniaknál, novemberben már napi tízezerrel is nőhet a fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig az év végéig megközelítheti a húszezret. Közben megfertőződött az első ukrán kormánytag is: Olekszij Csernisov területfejlesztési miniszter maga hozta nyilvánosságra, hogy elkapta a vírust, ezért házi karanténba vonult.



Délszláv korlátozások

A szintén hazánkkal szomszédos Szlovénia erősen fertőzött régióiban péntektől hét régióban lakhelyelhagyási és gyülekezési tilalmat vezettek be, bezárták a vendéglátóhelyeket, edzőtermeket és sportközpontokat. A fodrász- és szépségszalonokban egyszerre csak egy ember tartózkodhat. A kevésbé fertőzött területeken is korlátozások vannak érvényben: tíz főre csökkentették az összejöveteleken részt vevők maximális számát, korlátozzák a vendéglátóhelyek működését és a sportrendezvényeken való részvételt. A kormány által pénteken közzétett adatok szerint csütörtökön 834-gyel 11 518-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma, ami a szomszédos Horvátországban egy nap alatt 1131-gyel nőtt és elérte a 23 665-öt. Bosznia-Hercegovinában a koronavírus-fertőzöttek számának rohamos növekedése miatt Szarajevóban szabadtéren is kötelezővé tették a maszk használatát, és a hatóságok bejelentése szerint más településekre is kiterjeszthetik az intézkedést, amennyiben szükség lesz rá. Bosznia-Hercegovinában a regisztrált fertőzöttek száma 569-cel 32 210-re, Szerbiában 203-mal 35 454-re, Koszovóban 77-tel 16 502-re, Észak-Macedóniában 535-tel 22 194-re, Montenegróban 211-gyel 14 099-re emelkedett.



Cseh plafon, német rekord

Eközben Csehországban továbbra is gyorsan terjed a koronavírus-járvány. Az egészségügyi minisztérium honlapján pénteken közölt adatok szerint csütörtökön az új igazolt koronavírus-fertőzöttek száma 9721 volt, ami 177-el több mint szerdán, és a járvány márciusi kezdete óta ez az eddigi maximum. A hatóságok igyekeznek növelni a kórházi kapacitásokat, ezért a hét végén Prágában elkezdődik egy 500 ágyas tábori kórház építése. A legfrissebb információk szerint jelenleg 1319 orvos, 2703 nővér és 2199 más egészségügyi alkalmazott bizonyítottan fertőzött. Érdekesség, hogy Németországban szinte teljesen elkerülte az iskolákat az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) a tanév első szakaszában. A tartományi kormányok adatai szerint a tanév kezdetétől az őszi szünetig országos átlagban a tanulók 98 százaléka részt tudott venni az iskolai, tantermi oktatáson. Az iskolarendszeren kívül viszont egyre gyorsabban terjed a SARS-Cov-2 vírus. A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) pénteki adatai szerint az utóbbi 24 órában 7334 fertőződést regisztráltak. Ez a legnagyobb napi esetszám az új típusú koronavírus németországi megjelenése óta, és csaknem 700 esettel több az előző rekordnál, a csütörtöki 6638-nál. A teszttel igazolt esetek száma így 348 557-re emelkedett.



Kesztyűs kézzel Moszkvában

Szigorításokat léptettek életbe péntektől Oroszországban is: kesztyű és maszk nélkül péntektől nem engedik felszállni a moszkvai tömegközeledési eszközökre az utasokat a koronavírus-járvány miatt. A moszkvai színházakba hétfőtől kizárólag az interneten lehet majd jegyet váltani. A nézőtéren az ültetésnél kötelező lesz a másfél méteres távolság betartása. Oroszország régiói közül Moszkvában a legmagasabbak a Covid-19-re vonatkozó mutatók: péntekre a fertőzöttek száma 5049-cel – ez a legmagasabb napi növekmény május 12. óta – 352 995-re, a halottaké 54-gyel 5850-re, a gyógyultaké pedig 1803-mal 270 226-ra nőtt. Országos szinten az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma egy nap alatt 15 150-nel 1 369 313-ra emelkedett a pénteken közzétett hivatalos adatok szerint. Ez új abszolút rekord a Covid-19-járvány kezdete óta. A halálos áldozatok száma 232-vel 23 732-re, a felépülteké pedig 8475-tel 1 056 582-re emelkedett. A halottak száma a járvány kezdete óta kilencedik, október folyamán pedig immár hatodszor haladta meg a kétszázat. Az orosz egyészségügyi minisztérium csütörtöki közlése szerint a Covid-19-betegek ápolására alkalmas kórházi ágyállomány 90 százaléka megtelt.