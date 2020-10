Dunaújvárosban tüntettek a Dunaferr dolgozói

A hitelüket eddig nem fizető adósok mintegy fele hosszabbíthat, de a többiek szerződését sem lehet még fél évig felmondani.

Benyújtotta csütörtök este a hiteltörlesztési-moratórium meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Ebben a kormány által már korábban megnevezett társadalmi csoportoknak és vállalkozásoknak adnak további lehetőséget a részletek fizetésének további felfüggesztésére 2021. június 30-ig. A lakossági ügyfelek közül a gyermeket nevelők, a nyugdíjasok, a közfoglalkoztatottak és a munkanélküliek kaphatnak további haladékot. A törvényjavaslat a „gyermeket váró vagy nevelő szülők” kategóriát használja, így már a várandósság 12. hetétől is lehet szüneteltetni a hiteltörlesztést, de 25 éves - megváltozott munkaképességű személyek estén ennél idősebb - korig gyermeknek számít az utód. Feltétel, hogy a gyermek az adós eltartottja legyen, de nem csak a vér szerinti, hanem az örökbefogadott gyermekekre is jár a moratórium. A munkanélküliek közül csak azok élhetnek a hosszabbítással, akik az érintett időszakban – jövő január és június 30. között – regisztráltatták magukat álláskeresőként. Ugyanezen időpontig kell nyugdíjassá vagy közfoglalkoztatottá válni.

A tőketartozást most sem lehet a moratórium ideje alatt nem teljesített kamatok összegével megnövelni, és a törlesztőrészlet sem nőhet az eredetihez képest , így az érintett hitelek futamideje hosszabbodik majd ismét. A Magyar Nemzeti Bank korábban ismertetett számításai szerint a jelenleg moratóriumban lévő 1,6 millió lakossági adós fele élhet a fenti szabályok alapján a további felfüggesztéssel. Miután azonban a hosszabbítás alatt továbbra is szabadon ki és be lehet lépni a moratóriumba, ennél akár többen is választhatják a hitelek felfüggesztését. Az összes lakossági adósnak ugyanis eddig csak a fele igényelte a moratóriumot. Az eddig fizetők között ugyanakkor lehetnek olyanok, akik csak most kerülnek bajba. Ha megfelelnek a fenti kritériumoknak, ők is beléphetnek a nemfizetők közé. Nagy Márton, a jegybank korábbi alelnöke, a miniszterelnök jelenlegi főtanácsadója a Magyar Nemzetnek azt mondta : a megnevezett lakossági körből senkinek nem kell jeleznie a banknak, hogy januártól tovább él a moratórium lehetőségével. Ha nem fizeti a törlesztőrészletét, akkor automatikusan benne marad a körben. A banknak azonban jogában áll, hogy ellenőrizze: az ügyfél megfelel-e az előírt feltételeknek. A törvényjavaslatban az áll: a hitelező egyeztethet – elsősorban elektronikus úton - az adóssal, hogy tisztázza, miért nem fizeti a törlesztőket.